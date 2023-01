Recyclabulle s'offre un nouveau local à Saint-Fiel, en Creuse

Un mois et demi après l'incendie de son dépôt zone Cher du Prat à Guéret, la ressourcerie Recyclabulle retombe sur ses pieds. Elle va garder garder ce magasin guérétois, qui proposera toujours des objets volumineux (électroménager, matériel de sport, meubles...) ; seulement, il sera plus petit. Réouverture prévue ce mardi 31 janvier, aux horaires suivants : mardi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi, jeudi, samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Pour tout ce qui est objets du quotidien (livres, CD, DVD, vaisselle, et autres menus bibelots), il y a la récente boutique installée rue Rollinat, dans le centre de Guéret. Elle est ouverte aux mêmes horaires que le dépôt de Cher du Prat.

Mais surtout, Recyclabulle cherchait un nouveau local, et elle l'a trouvé ! Il sera sis au 22 Laschamps de Chavanat, commune de Saint-Fiel, pas très loin de la jardinerie. Cet endroit sera exclusivement réservé aux dons d'objets des particuliers, et sera ouvert du mardi au samedi de 10h à midi et de 14h à 17h.