Recyclage et réinsertion : Icycle, l'atelier de réparation vélo de la prison de Saint-Martin-de-Ré

Coralie Morel et Stéphanie Chancereul, présidente et responsable de l'atelier de réparation vélo de Saint-Martin-de-Ré. "On est dans la réparation du vélo, on est dans la réparation d'une vie. Tout n'est pas réparable. On fait ce qu'on peut."

Sauver des vélos de la décharge et les remettre en état, tout en permettant à des détenus de préparer leur réinsertion : c'est le pari gagnant d' Icycle , atelier d'insertion installé au cœur du quartier Caserne de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Un projet vertueux sur le plan de l'écologie, et pour la prévention de la récidive. Sans oublier que les vélos réparés dans cet atelier sont ensuite revendus à prix raisonnable sur l'île de Ré, ou loués à des travailleurs saisonniers pour un euro par jour. Une centaine de vélos y sont affectés, une vingtaine ont déjà trouvé preneurs.

Cette expérience pleine de sens a débuté il y a tout juste un an, portée par une association fondée par Coralie Morel. A l'origine, un premier atelier créé, toujours à Saint-Martin, mais dans l'autre quartier de la prison, la Citadelle : un détenu démonte des vélos usagés pour le compte du compagnon de Coralie, Cédric Surmin alias Shoodrik , un adepte du "re-cycle-art" qui crée des sculptures à bases de composants de vélos, chaines, cadres, pédaliers...

"Un vélo qui sort d'ici, il a zéro défaut"

Ludo a été le premier détenu à intégrer l'atelier vélo de Saint-Martin. "Je me sens utile. Il y a quelques années, je ne voyais pas le bout, je pensais que je ne m'en sortirais pas. Coralie est venue me recruter, et je me suis senti en confiance." © Radio France - Julien Fleury

A première vue, quand on visite l'atelier Icycle, rien ne le différence de n'importe quel atelier vélo. Des roues de vélos qui pendent des plafonds. Des selles qui s'alignent sur un comptoir. Mais un détail attire l'œil : "nos armoires à outils sont cadenassées" décrit Ludo, l'un des cinq détenus qui participent à l'atelier. Question de sécurité, chaque outil est recompté par les surveillants à la fin de la journée, pour éviter les vols.

Ludo est le premier détenu à avoir rejoint Icycle. Son poste de travail ressemble à un antre de passionné de vieux biclous. Quand on le rencontre, il termine la remise en état d'un vélo original, un vélo de plage (beach cruiser) : "quand on l'a vu arriver, on s'est dit : on ne pas le laisser partir à la benne. On va le sauver." Le cadre est en bon état, mais il a fallu ajouter des garde-boue, changer la selle. "On a aussi vérifié les freins. Très important, les organes de sécurité. Un vélo qui sort d'ici, il a zéro défaut."

Ludo passe une trentaine d'heures par semaine dans l'atelier Icycle. "Le temps passe plus vite. Quand on est concentré sur un vélo qu'on veut absolument finir, on regarde l'heure, et la journée est déjà terminée !" © Radio France - Julien Fleury

La réparation de vélo, Ludo a découvert sur le tas, et ça le passionne. "au départ, je disais : ouais, je viens de l'aéronautique. Les vélos, trop facile... Mais ça m'a bien rabaissé mon caquet, parce qu'il y a quelques subtilités que je n'imaginais pas." Ludo passe une trentaine d'heures par semaine dans cet atelier. "Le temps passe plus vite. Quand on est concentré dans un vélo qu'on faut absolument finir, on regarde l'heure, et la journée est déjà finie !"

"Quand on répare un vélo, qu'on le rend beau, c'est en quelque sorte restaurer son intérieur et se rendre plus beau aussi."

Réparer un vélo "permet de se centrer" confirme la responsable de l'atelier, Stéphanie Chancereul, éducatrice formée à la mécanique vélo ainsi qu'aux enjeux de l'économie sociale et solidaire. "Quand on répare un vélo de A à Z, qu'on le rend beau, c'est en quelque sorte restaurer son intérieur et se rendre plus beau aussi." Avec un an de recul, difficile de tirer un bilan définitif, mais Stéphanie le pressent : "ça permet vraiment aux gens de reprendre confiance en eux, de travailler sur l'estime de soi, même si c'est un très long chemin..."

Et c'est aussi gagner de l'argent : 5 euros brut de l'heure, 40% du SMIC. Tarif dérogatoire au droit du travail, mais cela reste important pour Coralie Morel, la présidente-fondatrice d'Icycle : "cet argent les aide à subvenir à leurs besoins" (améliorer l'ordinaire de la prison, louer un frigo, une télé...). "Et ça aide aussi à payer les parties civiles, et là ça prend tout son sens" précise Coralie. "On est dans la réparation du vélo, on est aussi dans la réparation d'une vie" s'enthousiasme la créatrice de l'atelier, qui corrige immédiatement : "tout n'est pas réparable, on fait ce qu'on peut."

Des roues de vélos qui pendent du plafond, des selles qui s'alignent sur un comptoir : à première vue rien ne différencie Icycle de n'importe quel atelier vélo. © Radio France - Julien Fleury

Des locaux disponibles pour d'autres entreprises

En faire son métier ? Après 18 ans passés en prison, Ludo refuse de tirer des plans sur la comète. "Si à la fin de la journée, je suis encore vivant, c'est déjà bien." Libérable dans 18 mois, ce détenu longue peine concède que l'atelier vélo a allumé une lumière au bout du tunnel : "je me sens utile. C'est vrai qu'il y a quelques années, je ne voyais pas le bout, je me disais que je ne m'en sortirais pas... Coralie est venue pour recruter, et je me suis senti en confiance. On sent qu'il y a de la bienveillance et de l'humanisme."

Cet atelier d'insertion (l'un des deux que compte la Charente-Maritime, avec un autre créé à Bédenac autour de la fabrication des brosses pour stations de lavage auto) sert les projets de l'administration pénitentiaire, pour qui le travail en prison est devenu une priorité - le meilleur gage de réinsertion après un séjour en prison. L'objectif national fixé par le ministre de la justice : 50% de détenus en activité en 2027 (contre 30% aujourd'hui).

Chaque soir, les surveillants recomptent les outils de l'atelier vélo, pour éviter les vols. Les armoires sont ensuite cadenassées. Seule détail qui rappelle qu'on est bien en prison. © Radio France - Julien Fleury

A Saint-Martin, 160 des 400 détenus (40%) travaillent (dont 120 participent à un atelier de confection d'uniformes, les autres affectés au service général - repas, ménage - sans oublier un atelier de tailleur de pierre). Mais il reste de la place. Deux locaux sont libres (un de 200m2, un autre de 100m2) d'où cet appel à d'éventuels concessionnaires, des entreprises qui seraient intéressés pour sous-traiter à des détenus une partie de leur activité.

L'enjeu pour les personnes détenues, "c'est évidemment de préparer la sortie", précise Caroline Prat, responsable de la relation entreprise à la direction interrégionale des services pénitentiaires à Bordeaux. "Leur permettre d'accéder leur travail, c'est leur permettre de se projeter sur ce que sera demain, et ça c'est indispensable." Sachant que "le travail est le premier levier de prévention de la récidive. Donc on a besoin d'entreprises qui viennent développer de l'activité chez nous en détention."

