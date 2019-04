Recycler vos papiers, prospectus et magazines à Laval peut aider à chauffer des écoles en Syrie

Laval, France

Recyclez votre papier pour aider les Syriens en Syrie. Une association mayennaise, "les amis de Tamam", créée en 2006, collecte depuis deux ans tous nos vieux papiers jetés à Laval, qu'elle revend ensuite à une entreprise, "Alternatri" qui emploie une trentaine de salariés en insertion. L'association touche 35 euros la tonne de papier.

Des conteneur dans les maisons de quartier à Laval

L'association récupère vos livres, cahiers, enveloppes, prospectus, catalogues, annuaires, magazines et journaux dans les collecteurs dans les maisons de quartier de Laval, mais pas le carton.

"Nous avons installé dans chaque maison de quartier un conteneur dédié au papier, pas dans le centre ville. On a une convention, on est partenaire avec Alternatri, on fait la collecte de ce papier, on le donne à Alternatri, et notre association touche 35 euros par tonne de papier collectée. On dehors des maisons de quartier, on a d'autres points de collecte où il y a beaucoup de papier, à la Fnac ils ont beaucoup de magazines et de catalogues périmés, à Décathlon, à l'Entrepôt. C'est extraordinaire, tout le monde peut le faire sans que ça coûte de l'argent. _Juste un acte, un geste_", explique Moussa Haddad, créateur et président de l'association.

L'association récupère aussi le papier de France Bleu Mayenne, depuis début avril. Elle développe peu à peu ses points de collecte.

"On a débloqué une somme importante pour une association, 3000 euros".

Grâce à cette collecte de papier, mais aussi à la vente de savon d'Alep et de gâteau sur les marchés, l'association a notamment financé cet hiver, pendant deux mois, le chauffage dans des 5 écoles de 4 villages dans la région de Homs en Syrie. Une dépense de 3000 euros.

"Les enfants étaient obligés dans certaines écoles de travailler avec 12 ou 15 degrés, ce n'est pas possible. On a débloqué une somme importante pour une association, 3000 euros. Cet argent a été transformé en fioul. Les enfants, les parents et les profs étaient ravis et très touchés. C'est ça notre fierté, c'est beau ça, parce qu'on nous a envoyé des photos et des vidéos de remerciements, c'est très touchant, _c'est extraordinaire_", ajoute Moussa Haddad.

Pour aider l'association, il vous suffit d'emmener votre papier à recycler dans votre maison de quartier à Laval.