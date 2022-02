À Quimper, le seconde-main fait de plus en plus d'adeptes

Des voitures garées au bord du fossé, des coffres ouverts de tous les côtés, et une queue de plusieurs dizaines de mètres, difficile de passer à côté de la recyclerie Treuzkemm à Quimper dans le Finistère. De plus en plus de Bretons s'y mettent : vaisselle, vêtements, livres, tout y passe.

Le succès tient en un chiffre : 5 euros. C'est le prix de la cagette grise que l'on vous fournit à l'entrée : peu importe ce qu'il y a dedans, en caisse c'est seulement 5 euros.

D'ailleurs Jacques et Marie sortent tout juste de cette caverne d'Ali Baba, ils y ont passés "2 heures et demi !", s'esclame le retraité. "On ne s'en rend pas compte parce que c'est plein, donc on a toujours quelque chose à regarder", sourit sa femme. Le risque quand on s'emballe, c'est d'avoir quelque peu mal au dos, n'est-ce-pas Jacques ? "La caisse vous parait lourde à la fin. Quand j'ai demandé au caissier combien ça pesait il m'a dit 24 kilos... je lui ai répondu que ça pesait plutôt 2 tonnes !", s'amuse le Quimpérois.

Ce week-end, il y avait plus d'un quart d'heure de queue pour rentrer dans le local. © Radio France - Marine Clette

Des avantages économiques et écologiques

À l'intérieur du local, on se croirait tout droit sorti du sac de Mary Poppins : il y en a partout, des vestes, des chaussures, des livres, des tasses, des assiettes ou encore des DVDs. Au milieu de ce bazar organisé Denis a trouvé le coin stratégique pour posé la caisse sur un tabouret, en attendant Madame. "Ça commence à faire lourd ! Il y a des assiettes, des plats, des tasses,... Là, elle cherche un plateau pour mettre son gâteau breton car on n'en a pas des assez larges à la maison", précise Denis.

Nicole justement arrive les bras chargés : une couette et des tissus. "Je vais essayer de poser ça sur la caisse si ça rentre", glisse la retraitée. "Je viens de faire du ménage, maintenant je vais tout reremplir !", lance Nicole avec le sourire.

Un public diversifié

Dans cette fourmilière, une silhouette rouge s'active : c'est Aube Scoma. La directrice de la recyclerie n'a pas une minute à elle. "On est un petit peu victime de notre succès, je vois qu'il y a plus d'un quart d'heure de queue. C'est clairement la première fois que ça arrive. On ne devait être que deux à la caisse aujourd'hui, finalement on est 6 !"

Alors dans les allées on trouve des familles, des retraités mais aussi des jeunes, la nouvelle génération se met de plus en plus à consommer du seconde main. Carole est mère de deux jeunes enfants. "Je suis venue chercher des DVDs pour occuper les vacances. Je me trouve aussi des petites choses pour moi. C'est important de les éduquer en leur montrant que c'est possible d'acheter du seconde-main", indique la jeune femme de trente ans.

La nouvelle génération, grande consommatrice de seconde-main

Un peu plus loin, c'est Alice qui fouine dans les bacs de vêtements. "Je préfère les habits que je trouve ici à ceux vendus dans les grandes surfaces. Je trouve qu'ils sont plus beaux et puis parfois ils ont une histoire ; on peut même tomber sur des pièces qui ne se vendent plus. Avec mes amis on vient vraiment de plus en plus dans ce genre d'endroits", explique la jeune femme de 19 ans.

La recyclerie doit quitter les lieux avant fin mars. Elle cherche désormais un local plus grand, entre 5 et 10 mille mètres carrés. Objectif : s'agrandir et proposer une résidence d'artistes ainsi qu'un café solidaire.