Redon : Bic invente la première machine au monde à recycler les briquets

C'est une entreprise qui sait cultiver le culte du secret, mais que nous connaissons tous, pour y avoir recours au quotidien. Le groupe Bic possède depuis les années 70 une usine à Redon (Ille-et-Vilaine), qui emploie quelques 400 salariés. Y sont produits chaque année quelques 750 millions d'unités, soit la moitié de la production globale du groupe, leader sur le marché hors pays asiatiques. Le groupe a autorisé la presse à participer à une visite très encadrée, à l'occasion de la présentation d'une innovation : la première machine à recycler les briquets. "Nous voyons une véritable cohérence sur ce que nous faisons sur la qualité, la sécurité et le développement durable", indique François Clément-Grandcourt, Directeur général de l’activité Briquet de BIC, dans un entretien à France Bleu Armorique

Aucune prise de son autorisée, pas de photos non plus (NDLR : les photos présentes dans cet articles sont fournis par Bic), pourquoi autant de précautions ?

L'activité briquet de Bic est extrêmement en avance sur les aspects de qualité et de sécurité, depuis déjà très longtemps. Il est important que les secrets que nous avons dans l'usine, qui nous permettent de continuer notre activité et de développer l'emploi de nos usines, notamment à Redon, puissent être préservés. C'est la raison pour laquelle il est assez rare que nous fassions entrer des personnes dans l'usine, et encore plus des journalistes.

Cette machine permet de désassembler chaque pièce du briquet. - Droits BIC

Si vous le faites aujourd'hui, c'est que vous souhaitez présenter une innovation particulière ?

Cela fait sept ans que l'on travaille sur des machines qui nous permettraient de pouvoir rendre le biquet Bic circulaire. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Ces machines maintenant tournent et sont capables de démonter des briquets pièces après pièces, ce qui nous permet de récupérer de la matière pure et de les recycler dans les meilleures conditions.

Cela semble plutôt simple, de recycler un briquet ?

Un briquet bic, ce sont 19 pièces différentes, mais également aussi du gaz. Vous imaginez bien que manipuler un briquet dans lequel potentiellement il va rester du gaz, c'est quelque chose qu'il faut faire avec une particulière attention. Nous savons le faire, puisque nous montons ces briquets et les remplissons. C'est la raison pour laquelle nous prenons en charge, avec ces pilotes que nous lançons, le démontage des briquets et la récupération des 19 pièces pour réutilisation.

Pourquoi est-ce important pour Bic de pouvoir recycler ses produits ?

Les briquets Bic sont connus pour leur qualité et leur sécurité. De la même façon qu'il est possible de faire que des briquets soient parfaitement surs, il est possible d'améliorer de façon très importante leur impact sur l'environnement. C'est ce que nous souhaitons faire aujourd'hui : apporter le meilleur briquet, autant d'un point de vue de qualité, d'un point de vue sécurité mais également du développement durable.

Les 19 pièces qui composent chaque briquet Bic sont séparées et isolées pour être recyclées. - Droits BIC

Cette décision, nous l'avons prise il y a sept ans, en interne. C'était un souhait de pouvoir voir ce qu'il était possible de faire, car nous voyons une véritable cohérence sur ce que nous faisons sur la qualité, la sécurité et le développement durable. Entre temps, le sujet est monté en termes d'attention, et nous arrivons à un moment qui est assez intéressant avec cette machine qui est capable de récupérer les matières pour pouvoir les recycler.

Ce n'est pas la seule innovation que vous mettez en avant.

Nous travaillons différentes dimensions. La première c'est le produit, avec plus de matière recyclée, par exemple les métaux, ou alors des plastiques biosourcés, c'est-à-dire fabriqués à partir de matières qui permettent de faire du méthane par exemple. Nous travaillons également sur le packaging, qui peut être amélioré. Même il faut faire attention, le packaging est une part importante de la sécurité du briquet, il ne doit pas être abimé avant d'arriver dans les mains du consommateur. Et puis, au delà de cela, dans nos usines, beaucoup de choses peuvent être faites. Nous avons construit plusieurs bâtiments ces dernières années, qui sont au niveau des meilleures normes environnementales et qui nous permettent de limiter les usages de chauffage ou d'air conditionné par exemple et d'avoir un meilleur usage des ressources.

Vous vous apprêtez également à sortir un nouveau briquet, quel est son intérêt ?

Nous allons mettre sur le marché dans les mois qui viennent le Bic Ecolution. Un briquet qui ressemble beaucoup au Bic actuel, mais qui intègre des matières recyclées et des matières biosourcées. C'est un produit qui a un impact CO² réduit de 30%. Il sera disponible à la fin 2023 dans les magasins en France et il sera fabriqué sur les lignes de production de Redon.

C'est pas forcément la meilleure période pour le briquet, nous arrêtons tous de fumer !

Les consommateurs utilisent les flammes et les briquets pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'usages au quotidien : la cuisine, les bougies, le barbecue, le gâteau d'anniversaire. Il y a également l'usage pour les fumeurs. Le briquet c'est le couteau suisse du quotidien. Les usages du quotidien sont en augmentation, les usages fumeurs sont en diminution. Au final, cela fait que nous avons un marché au niveau mondial qui est en augmentation, et dans les pays ou les zones comme l'Union européenne ou les Etats-Unis, on est sur une diminution aux alentours de 1 ou 2% par an.