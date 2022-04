Redonner de la confiance aux demandeurs d'emploi, la mission de l'association SNC à Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire consacre son dernier jeudi de la présidentielle à l'emploi, une des préoccupations relevés par la consultation Ma France 2022. À Saint-Étienne, l'association SNC Solidarités nouvelles face au chômage accompagne une cinquantaine de demandeurs d'emploi par an à retrouver du travail.

"L'accompagnement qu'on propose est basé beaucoup sur l'écoute et la bienveillance et comporte deux aspects, explique Luc Darmais, co-responsable de l'association, invité de la matinale ce jeudi. Le premier est un accompagnement moral et psychologique. On s'aperçoit très vite que les gens ont besoin de retrouver une confiance en eux. Et puis une autre partie qui est plus méthodologique, c'est à dire que là, effectivement, on s'intéresse un peu au projet professionnel, aux démarches qui ont été entreprises, aux pistes. On regarde un peu le CV."

Environ 60 % de réussite

Les résultats sont "très intéressants" : six personnes accompagnées sur dix retrouvent un emploi en CDI ou en CDD ou partent suivre une formation. "C'est très significatif parce que pour tout vous dire, on accompagne quand même la plupart du temps des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis un certain temps."

Pour poursuivre ce travail, SNC Solidarités nouvelles face au chômage recherche des bénévoles. Pour contacter l'association : snc.saintetienne@snc.asso.fr ou 06 86 28 46 01.