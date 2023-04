Redonner du nouveau souffle à l’éthyloborne, une conception messine

« J’ai créé une borne éthylotest avec écran de prévention pour réduire l’accidentologie en raison de la consommation abusive d’alcool », explique Patrick Bordin, le messin à l’origine de cette innovation. Mobile, elle peut être installée à la sortie des bars, des boites de nuit, à l’entrée des parkings ou chez des particuliers qui organisent des évènements festifs.

Chaque année, plus de 1 000 personnes décèdent sur la route à cause d’une consommation excessive d’alcool. C’est ce chiffre constant et une histoire personnelle qui ont amené Patrick Bordin à mettre sur pied cet outil. « J’ai vécu des drames familiaux et je peux vous assurer que lorsque ça arrive, notre vie bascule donc si on peut prévenir cela avec la borne, c’est génial », poursuit le Mosellan.

Une borne bientôt 100% lorraine et écolo

A terme, l’objectif de Patrick Bordin est de faire construire le caisson de la borne par la société Fab production et service, installée à Metzervisse (57). « On est content de faire partie de l’aventure, précise le gérant Olivier Marchol, parce qu’un souffle c’est une vie préservée donc c’est important. »

Contrairement aux éthylotests jetables, la borne produit pour seul déchet, une paille biodégradable. « Pour la planète, on fait un grand geste avec l’Ethyloborne », avance Patrick Bordin.

Pour professionnels et particuliers, à l'achat ou à la location

Le Messin entend développer le déploiement de sa borne dans la Lorraine en visant les établissements de nuit, les parkings publics mais aussi les entreprises. Elle peut être également louée par des particuliers qui organisent des évènements festifs tels que des anniversaires ou des mariages.

Patrick Bordin propose l’Ethyloborne à la location, à partir de 130€ par mois ou à l’achat, pour 3500€ en entrée de gamme.