"On redoute l'été, il y aura des morts au tournant" : des soignants manifestent à Nice pour défendre l'hôpital

À Nice, depuis plusieurs mois, les syndicats, dont la CGT santé, mobilisent tous les mardis leurs militants pour dénoncer inlassablement les imperfections et les manques de moyens du CHU.

Un hôpital public en danger selon les représentants syndicaux car les services, même s'ils ne sont pas menacés de fermeture directement, souffrent d'un manque de moyens et de postes.

Deux services d'urgences fermés

Laura, infirmière dans un service de dermatologie-oncologie au CHU de Nice s'inquiète : "Nous ne parvenons pas à assurer un suivi régulier de nos patients car nous sommes débordés ; du coup, lorsque leur état s'aggrave, ils se rendent aux urgences et sont placés dans des services qui n'ont rien à voir avec leurs pathologies, parfois en cardiologie, c'est du grand n'importe quoi ! [...] Et il y a des inquiétudes aux urgences car deux services de la région PACA sont fermés la nuit dans le Var notamment. On redoute l'été. Il y aura des morts, c'est malheureusement inévitable car on n' arrive pas à prendre en charge tout le monde comme on devrait."

825 heures de récupération pas payées

Parmi les manifestants un infirmier assure "avoir accumulé 835 heures de récupération, et ne sait pas quand il pourra commencer à les récupérer" et il ajoute : "Je n'ai pas le temps de m'occuper correctement des patients : la psychiatrie reste le parent pauvre de l'hôpital, et nos patients... personne dans le privé n'en voudrait."