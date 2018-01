C'est une histoire qui va faire écho dans la tête de nombreux responsables d'association. En Corrèze, l'avenir de l'entente basket Lubersac-Pompadour est clairement menacé car elle n'a bientôt plus les moyens de payer son seul salarié suite à la fin de son contrat d'avenir, non renouvelé.

Arnac-Pompadour, France

Quand une association lance un financement participatif pour sauver sa peau. Ca se passe en Corrèze et c'est un récit qui va retenir l'attention de nombreux responsables d'association qui avaient recours aux emplois aidés pour salarier du personnel. Car après les inquiétudes exprimées en septembre dernier, on est à présent dans le concret : l'avenir de l'entente de basket Lubersac - Pompadour et ses 200 licenciés est clairement menacé à cause de la réduction drastique des contrats aidés décidés par le gouvernement l'été passé.

Emploi d'avenir non renouvelé

Le seul salarié de la structure bénéficiait d'un emploi d'avenir qui n'a pas été prolongé et qui a pris fin en décembre. Ce salarié s'appelle Sylvain Doucet, l'homme à tout faire de l'entente. "Je suis en charge des deux écoles de basket, de leur coordination sportive et administrative, j'ai en charge toutes les équipes de jeunes de U13 à U17 et je suis entraîneur de l'équipe féminine séniors." Il fait aussi la promotion du basket dans les environs en animant notamment des activités périscolaires dans les écoles du coin. Sauf que depuis le 9 décembre et la fin de son contrat d'avenir, c'est la galère. "J'ai signé un contrat de 20 heures hebdomadaires avec le club. Après, j'ai des petites missions à droite à gauche, je trouve des petites heures pour compléter mon emploi mais ça n'est pas très très simple."

"On a devant nous deux mois de salaire"

Sylvain Doucet le dit pudiquement mais il en a gros sur le coeur. "J'ai 26 ans, ça fait 20 ans que je suis licencié dans ce club. C'est un peu bizarre de se dire que, du jour au lendemain, ça va s'arrêter." Le risque est réel, en tout cas, ne cache pas la présidente du club de Pompadour. Car le sien et celui de Lubersac n'auraient bientôt plus de quoi le payer. "On puise dans nos économies mais ça ne va pas durer ad vitam aeternam. On a devant nous, peut-être, deux mois de salaire qui pourront être assurés" explique Corine Rolland, réellement inquiète. "Si nous n'avons plus la possibilité de pérenniser cet emploi, _notre club est en péril_. A l'heure actuelle, c'est très difficile d'entrevoir une fin d'année sportive sereine." D'où ce financement participatif, avec pour l'heure 350€ sur la cagnotte, à retrouver sur le site leetchi.