Réduire sa consommation d’énergie : partagez vos idées avec France bleu Mayenne

Que ce soit les particuliers ou les entreprises , tout le monde est à la recherche de bons plans pour pouvoir économiser de l'énergie, car son prix augmente, elle se fait plus rare en raison de la guerre en Ukraine et de l'arrêt de nombreux réacteurs nucléaires . Témoignez, partagez vos idées avec France bleu Mayenne.

Vos bons plans et propositions

Vous réservez l’eau chaude uniquement aux douches ? Vous avez décidé de ne plus prendre la voiture pour aller chez le boulanger près de chez vous ? Vous avez installé des panneaux solaires sur votre habitation ? Vous avez investi dans une super couette et ne chauffez plus vos chambres ? On vous donne le parole pour bien passer cet hiver. Témoignez ici, donnez vos bons plans, vos propositions, vos solutions.

Comment faire ? Grâce à la consultation Make.org, donnez vos idées ci-dessous, en précisant bien votre code postal. France bleu Mayenne les partagera lors d'une journée spéciale, le lundi 14 novembre, dès 6 heures. Votre radio vous permettra de partager votre expérience, des plus petites idées aux grandes pensées.