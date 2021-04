La nouvelle éco: Dietplus ouvre sa boutique à Evron

Ici, chez Dietplus, on ne parle pas de régime alimentaire, le mot est banni. On pratique le rééquilibrage alimentaire. C'est à dire que l'on vous réapprend à bien manger, en fonction de vos besoins, de votre âge, de votre activité physique. Pour vous guider dans cette démarche, Sergine Oriac, la coatch vous proposera un premier bilan, gratuit, pour déterminer avec précision le protocole le mieux adapté. Ensuite, une séance par semaine, pour un suivi le plus précis possible. Comptez un coût de 40 euros par semaine, avec la promesse de perdre 3 à 4 kilos par mois.

Dietplus à Evron - Sergine Oriac

Un rééquilibrage alimentaire personnalisé

"Parce que je ne proposerai pas le même protocole à un monsieur qui veut perdre 30 kilos qu'à une dame qui veut en perdre 3", explique Sergine Oriac. La coatch vend également des compléments alimentaires "bios, à base de plantes", pour aider si besoin, car le principe est de manger ce que l'on veut, en jouant juste sur les quantités. "Au départ, on propose des repas hypocaloriques, pour aller puiser dans sa masse graisseuse. Ensuite, on équilibre pour stabiliser le poids".

Sergine Oriac, la coatch de Dietplus Evron - Sergine Oriac

Une coatch à votre service

La franchise a installé sa boutique 9 rue de Saulgé, à Evron. Vous pouvez obtenir tous les renseignements sur la page facebook de Dietplus Evron. Vous pouvez appeler la coatch Sergine Oriac au 06 30 87 71 75.