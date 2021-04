Refermeture des commerces : à La Rochelle, "les clients nous disent au-revoir et ça fait du bien"

Un dernier jour de shopping très vivant dans les rues de La Rochelle. "On soutient les commerçants, on leur dit à dans un mois, peut-être..."

Et de trois... Depuis samedi soir, tout le pays vit au rythme des nouvelles mesures de freinage de l'épidémie de covid-19. Un troisième reconfinement, qui passe par la fermeture des magasins dits "non essentiels". Près de 60.000 commerces "je sais qu'il y a des aides pour ça, mais ça ne me parle pas. Mon activité, ce sont les gens qui flânent et qui entrent pour voir ce que j'ai reçu. Ils ne vont pas regarder sur Internet. Il y a des gens qui l'ont fait pour nous soutenir, quand on avait créé un site. Mais le vrai plaisir c'est de venir."

Dernier après-midi shopping pour Béatrice et sa fille Nina, qui descendent la rue Saint-Nicolas piétonne, les bras chargés de sacs : "des vêtements, du maquillage et des soins" décrit Nina, étudiante à Poitiers venue se reconfiner en famille à La Rochelle. "On soutient aussi les commerçants, ajoute Béatrice. On leur dit bonne chance, et à dans un mois, peut-être... enfin j'espère."

Maude fait un dernier tour dans l'une de ses magasins de vêtements préférés : "quatre semaine sans les boutiques, ça va être long !" © Radio France - Julien Fleury

"On voit le verre à moitié plein"

Une ambiance finalement joyeuse, pour Anne qui tient une boutique de vêtements, A ton étoile : "on voit le verre à moitié plein, et avec bonne humeur, parce que nos clients viennent nous dire au-revoir et ça fait du bien." De quoi faire passer la pilule amère à cette commerçante classée "non essentielle" : "pourquoi, quand on vend des jeux video, on a le droit d'être ouvert ? Quand on vend des voitures, on a le droit d'être ouvert ? Et quand on vend des vêtements, on n'a pas le droit ? La logique, il n'y en a pas."

Anne refuse pourtant de faire dans la caricature : "on a des aides de l'Etat sur les mois de fermeture, mais moi je ne travaille pas pour être aidée. Je travaille pour travailler !" Anne regarde avec amertume des cartons de vêtements tout juste réceptionnés, et même pas encore installés sur les portants. Cette troisième fermeture, elle ne l'avait pas vraiment anticipée : "les pulls un peu chauds, c'est sûr qu'on ne les vendra plus en mai-juin..."

La vente en ligne, "ça ne me parle pas"

Chez Audalisque à La Rochelle, on ne croit pas beaucoup au commerce en ligne : "Mon activité, ce sont les gens qui flânent et qui entrent pour voir ce que j'ai reçu." © Radio France - Julien Fleury

Heureusement qu'il y a Maude, cliente fidèle, et qui contribue à faire baisser les stocks, les bras chargés de vêtements de printemps : "quatre semaines sans les boutiques, ça va faire long" sourit Maud, pas fan de la vente en ligne : "moi je préfère venir faire les boutiques, c'est plus sympa." Ce qui rassure pour la réouverture, dans un mois au mieux. Les clients seront au rendez-vous, de quoi espérer un effet rattrapage, déjà constaté au moment des fêtes de fin d'année, après la fermeture de l'automne.

Et pour voir revenir ses clients, Aude n'espère qu'une chose: que ce troisième confinement ne dure pas plus de quatre semaines.