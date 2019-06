Réforme de l'assurance-chômage : à quoi faut-il s'attendre ?

Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, présentent ce mardi la réforme de l'assurance chômage, élaborée sans les syndicats et le patronat après l'échec des négociations entre partenaires sociaux. Bonus-malus pour les entreprises abusant des contrats précaires, durcissement des règles d'indemnisation, accompagnement renforcé des chômeurs... figurent parmi les grandes lignes de ce plan dont l'objectif affiché est de permettre à l'Unedic, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage, d'économiser entre 1 et 1,3 milliard d'euros par an.

Pénaliser les entreprises qui recourent trop aux CDD

Pour y parvenir, le gouvernement veut pénaliser les entreprises ayant trop souvent recours aux CDD via un "bonus-malus" sur les cotisations d'assurance chômage. Il sera calculé en fonction du taux de rupture de contrats donnant lieu à inscription à Pôle emploi. "5 à 10" secteurs d'activité, considérés comme les plus consommateurs de contrats courts (services, hôtellerie-restauration etc.), sont concernés. Les entreprises jugées "vertueuses" verront leurs cotisations diminuer. Les autres, à l'inverse, les verront augmenter.

Édouard Philippe a également annoncé une mesure "transversale", sous la forme d'une taxe forfaitaire sur "les CDD d'usage", des CDD sans limitation de durée, de renouvellement, ni de prime de précarité.

Promis par Emmanuel Macron durant la présidentielle, ce dispositif était réclamé par les syndicats mais rejeté par le patronat. C'est sur ce sujet notamment que les négociations ont achoppé en février.

Dégressivité des allocations des salariés les mieux payés

Le gouvernement veut également instaurer la dégressivité sur les allocations les plus hautes, s'appuyant sur un chômage des cadres faible à moins de 4%. Qualifiée de "populiste et inefficace" par la CFE-CGC, cette mesure ne sera pas appliquée aux seniors et devrait concerner moins de 30.000 personnes, celles qui touchent plus de 4.000 euros d'indemnités par mois.

Les effets sur l'emploi de cette mesure, déjà testée dans les années 1990, ne sont pas "attestés" selon une étude de l'économiste Bruno Coquet de l'OFCE publiée en 2017.

Les conditions d'accès à l'assurance chômage modifiées

L'exécutif envisage aussi de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage pour les nouveaux inscrits à partir de début 2020. Il faut actuellement avoir travaillé quatre mois sur les 28 derniers mois pour pouvoir prétendre à une allocation. La réforme veut étendre ce délai à six mois sur 24.

Les règles du cumul emploi-chômage et du calcul de l'indemnisation pourraient en outre être modifiées. Elles sont actuellement plus favorables, pour la même quantité de travail, aux personnes alternant contrats courts et inactivité qu'à celles travaillant en continu à temps partiel.

Mieux indemniser les démissionnaires et davantage accompagner les chômeurs

Les démissionnaires et les indépendants seront les grands gagnants de la réforme promet le gouvernement. Depuis l'adoption du projet de loi "avenir professionnel" en août 2018, il est possible, sous conditions, de toucher des indemnités chômage après une démission. Mais la réforme de l'assurance-chômage prévoit d'étendre cette possibilité à davantage de démissionnaires et aux indépendants.

Enfin, alors que Pôle emploi a perdu 800 postes dans le budget 2019, Édouard Philippe a promis "de nouveaux moyens" pour mieux accompagner les chômeurs.

La réforme doit être mise en oeuvre par décret, durant l'été.