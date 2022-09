Réforme de l'assurance-chômage : "le gouvernement s'attaque aux pauvres", accuse la CGT Grand Est

C'est l'un des projets de loi les plus clivants de ce quinquennat : celui de l'assurance-chômage. Le projet de réforme sera sur la table du conseil des ministres, mercredi 7 septembre. Il vise à changer les règles de l'indemnisation, en fonction de la situation économique : des droits au chômage plus protecteurs quand ça va mal, et plus restrictifs quand ça va bien.

Ce projet est déjà sous le feu des critiques, chez les syndicats. "On a eu cinq ans pour favoriser les riches, favoriser les entreprises. Il semblerait que ce quinquennat commence fort. On va s'attaquer aux pauvres, aux chômeurs", a réagi Pascal Debay, membre de la confédération CGT Grand Est sur France Bleu Lorraine. Pour le représentant syndical, les effets de ce projet de réforme pourraient être "dramatiques".

L'Etat vient se mêler de ce qui ne le regarde pas."

"Les priorités semblent être une contre-réforme de la retraite, continuer à durcir les conditions pour les salariés précaires d'obtenir une compensation qu'est l'indemnité chômage. Ce sont bien les cotisations sociales des salariés qui permettent qu'on ait ce système de solidarité. Et l'Etat, là, vient se mêler de ce qui ne le regarde pas." Dans un premier temps, le projet de loi de l'assurance-chômage doit prolonger les règles actuelles, qui arrivent à échéance le 31 octobre.