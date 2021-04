Réforme de l'assurance chômage : "on s'attaque à ceux qui n'ont déjà pas grand chose"

La mobilisation contre la réforme de l'assurance chômage se poursuit. Une manifestation était organisée ce vendredi 23 avril au Mans, à l'appel des syndicats CGT et FSU et des occupants du théâtre des Quinconces.

Le second volet de cette réforme doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Elle sera moins favorable aux demandeurs d'emploi qui enchaînent les contrats courts. Leurs indemnités seront moins importantes puisque les jours non-travaillés seront pris en compte dans le calcul de l'allocation chômage.

Le gouvernement veut économiser trois milliards sur trois ans et ce sont les précaires qui vont encore payer

"Chômeur dans la galère, les jeunes dans la misère, de cette société là on n'en veut pas", scande Gaëtan. Cet artiste et professeur de violon parle d'une réforme catastrophique. "Parce qu'il faudra travailler encore plus longtemps pour espérer avoir droit au chômage. Beaucoup vont se retrouver sans rien. Le gouvernement veut économiser trois milliards sur trois ans et ce sont les précaires qui vont encore payer". Les intermittents du spectacles étaient nombreux dans le cortège. Florent est danseur chanteur et comédien. Il regrette que le gouvernement ne prenne pas en compte la spécificité "Nous allons nous retrouver avec des revenus beaucoup trop faibles. Les contrats courts ça peut être problématique pour le gouvernement sauf que nous, on ne fonctionne qu'avec des contrats courts".

Marie est éducatrice spécialisée, elle est en CDI mais elle tenait à soutenir ses collègues contractuels. "Il y a une précarisation de nos métiers notamment dans la santé où on se retrouve avec beaucoup plus de contractuels et une perte de nos statuts de fonctionnaires. Nos collègues n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces contrats précaires et elles cette réforme va accentuer leur précarité".

Parmi les femmes, beaucoup sont précaires et en plus les périodes non-travaillées dans le calcul de l'allocation. Or, les femmes prennent des congés maternité. Leurs indemnités vont baisser

Les "Rosie" du Mans ont organisé une chorégraphie. Léïza, membre de ce collectif féministe demande le retrait de cette réforme . "Les femmes sont particulièrement touchées. Parmi les femmes, beaucoup sont précaires et en plus les périodes non-travaillées dans le calcul de l'allocation. Or, les femmes prennent des congés maternité. Leurs indemnités vont baisser. Cette réforme s'attaque aux plus faibles, à ceux et celles qui n'ont déjà pas grand chose alors que nous sommes en pleine crise sanitaire, en pleine crise économique. Même si la conjoncture était bonne nous serions opposés à cette réforme de l'assurance chômage, mais là c'est vraiment scandaleux".

Le gouvernement s'est dit prêt à corriger des "effets non voulus" de la réforme de l'assurance chômage pour ne pas pénaliser les femmes parties en congés maternité et également les personnes au chômage partiel.