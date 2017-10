Réforme de la directive sur les travailleurs détachés : dans l'Yonne, les professionnels ne sont pas convaincus

Les ministres du Travail des 28 pays de l'Union Européenne étaient réunis lundi à Luxembourg. Ils se sont mis d'accord pour réformer la directive européenne sur le travail détaché, qui devrait être limitée à 12 mois, avec une dérogation de 6 mois.

Un accord pour réformer le travail détaché ! Il s'agissait d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, lors de l'élection présidentielle. Ce lundi, après 11 heures de discussions, les 28 ministres du Travail de l'Union Européenne sont parvenus à trouver un accord. Pas à l'unanimité, toutefois, puisque quatre pays (la Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie) s'y sont opposés.

Un effet d'annonce selon les artisans

Concrètement, le travail détaché permet à un salarié d'un pays membre de l'UE d'être employé dans un autre pays de l'UE. L'avantage est surtout pour l'entreprise, qui doit payer les cotisations sociales dans le pays d'origine du salarié. Un procédé beaucoup utilisé dans le secteur du bâtiment, en France, où environ 40% des travailleurs détachés travaillent dans ce domaine. Certains y voient une forme de dumping social. La France est d'ailleurs le deuxième pays d'accueil.

La réforme prévoit notamment de limiter la durée du détachement : 12 mois maximum, et 6 mois supplémentaire sur dérogation. Dans l'Yonne, elle ne convainc pas tout le monde, à commencer par Jean-Pierre Richard, le président départemental de la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment). Lui estime que "tout ce qui tend à corriger les défauts d'une mauvaise loi est bien", mais il craint que cette réforme soit "un effet d'annonce, parce qu'au Parlement européen, il n'y aura pas de majorité". Jean-Pierre Richard estime en plus que la réforme aura peu d'impact pour les artisans : "Nous ne sommes pas embaucheurs de travailleurs détachés, ce sont surtout les gros groupes qui en usent et en abusent." Le président départemental de la CAPEB réclame aussi plus de contrôles de la part de l'inspection du travail.

"Le secteur du transport routier a été le cocu de ces négociations" - Raymond Cordier, transporteur routier

Autre problème de cette réforme, elle exclut en plus le secteur du transport routier, qui fera l'objet de négocations ultérieures. Six pays (Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Espagne et Portugal) s'inquiétaient des conséquences négatives pour leurs chauffeurs. Ce qui révolte Raymond Cordier, l'ancien président de la Fédération des transports routiers de Bourgogne : "Le secteur est encore une fois le dindon de la farce ! On nous promet qu'il y aura d'autres négociations mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent". Une absence de réforme qui se fait "au détriment des travailleurs français et de la survie des petites entreprises françaises", selon Raymond Cordier, qui poursuit : "Les grosses entreprises ont pignon sur rue en Pologne ou en Roumanie. Elles non plus ne souhaitent pas avoir une modification des travailleurs détachés".