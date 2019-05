Réforme de la fonction publique : dans l'Yonne les syndicats n'en veulent pas

Auxerre, France

Les neuf syndicats de la fonction publique sont remontés comme des coucous contre le projet de réforme du gouvernement. CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FA-FP, FO, FSU, Solidaires et Unsa espèrent mobiliser leur troupe contre ce texte qui prévoit notamment l’élargissement du recours aux contractuels. Cela amènera selon les organisations syndicales, plus de précarité mais pas forcément plus de compétences : « le gouvernement nous tient un double langage », explique Philippe Want, secrétaire départemental de la FSU de L'Yonne, «on n’arrête pas de dire que nous sommes formidables mais on veut nous remplacer par des précaires qu’on met en difficulté avec ce statut de contractuel.»

Les syndicats de la fonction publique dans l'Yonne espère mobiliser jeudi au moins autant de monde que le 1er mai. 500 personnes avaient manifesté à Auxerre (Yonne) © Radio France - Thierry Boulant

Dans l’Yonne, les syndicats veulent croire à une forte mobilisation lors des manifestations de Sens et d’Auxerre (Yonne) pour envoyer un message fort au gouvernement. Ils dénoncent la précarisation, la dégradation des conditions de travail , un dialogue sociale inexistant et les suppressions de postes qui se poursuivent.

Beaucoup de fonctionnaires icaunais déplorent aussi d'être en permanence montrés du doigt par le gouvernement, comme une charge exorbitante: « 11 mois et demi dans l’année, on entend que les fonctionnaires sont un coût » regrette Séverine Maliapin, secrétaire générale de la CFDT-Interco 89, « les quinze autres jours c’est quand il y a des catastrophes, des incendies ou des inondations et que les fonctionnaires sont en première ligne, là on se rend compte de leur utilité ».