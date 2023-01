Réforme de la retraite : trois rassemblements annoncés en Vendée ce mardi

Alors que la Première ministre a indiqué ce dimanche que le report de l'âge de départ à 64 ans "n'est plus négociable", ce mardi 31 janvier, nouvelle journée d'action intersyndicale et interprofessionnelle.

La Roche, Fontenay et Challans

En Vendée, où l'on avait compter près 8.000 personnes le 31 janvier à La Roche-sur-Yon et un millier à Fontenay-le-Comte, ce mardi trois rassemblements sont annoncés. A La Roche-sur-Yon, à partir de 10h boulevard Sully; à Fontenay-le-Comte, ce sera à 16h, place de Verdun. Et c'est une première, à Challans, vers 17h avec un rendez-vous fixé place du Champ-de-Foire.

"Des salariés du privé comme du public voulaient participer, montrer leur opposition, mais aller à La Roche, ça prend trois heures de temps, il faut faire grève et ça veut dire perdre du salaire. Il faut aussi payer le carburant. Par les temps qui courent, c'est compliqué pour certains", explique Hervé Guillonneau, membre de l'union locale CGT à Challans. "Si on ne tente pas, on ne sait pas. Pour nous, c'est un test, on espère qu'il sera concluant", dit-il concernant la mobilisation espérée.