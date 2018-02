Bourgogne Franche-Comté, France

"C'est un pas de plus qui a été franchi, et c'est ce qui nous inquiète". François Chambelland, le secrétaire régionalde la CFDT Cheminots en Bourgogne-Franche-Comté, réagit aux annonces faites ce lundi par le Premier ministre, Édouard Philippe, sur la réforme de la SNCF. Le responsable syndical va plus loin, "on est inquiet pour les générations futures de cheminots, car c'est un modèle à deux vitesses qu'on nous présente".

Le statut des cheminots n'est pas responsable de la dette ferroviaire - Fabrice Chambelland secrétaire de la CFDT cheminots BFC

"On peut considérer que le modèle ferroviaire français est malade mais qu'on ne fasse pas croire que le statut de cheminot est la cause de la dette du ferroviaire! La dette s'explique par des investissements disproportionnés sur les lignes à grande vitesse et le sous-investissement sur les petites lignes."

Fabrice Chambelland, le secrétaire de la CFDT cheminots BFC © Radio France - Stéphanie Perenon

On pourrait qualifier ces annonces de "déclaration de guerre" - Fabrice Chambelland secrétaire de la CFDT cheminots BFC

"Il y a une volonté d'aller à marche forcée de la part du gouvernement", regrette le responsable syndical, "on sent aujourd'hui qu'il y a un enjeu plus fort et que le gouvernement ne veut pas passer par des négociations importantes."

→ Retrouvez l'interview de Fabrice Chambelland, le secrétaire de la CFDT cheminots BFC sur les ondes de France Bleu Bourgogne ce mardi 27 février à 7h25.

Une grève le 12 mars ?

"L'urgence de la situation nous oblige à aller vite", poursuit Fabrice Chambelland, "tout est conditionné par les annonces du Premier ministre, qu'on pourrait qualifier de déclaration de guerre". La CFDT va voir ce mardi les autres organisations syndicales et compte leur proposer une éventuelle grève le 12 mars indiquait ce lundi, Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT cheminots sur franceinfo.

La question du statut du cheminot, "un écran de fumée" pour la CGT cheminots BFC

La CGT Cheminots avait de son côté indiqué, avant même les annonces du Premier ministre, qu'elle se joindrait à la journée de manifestation de la fonction publique le 22 mars. Jean-Christophe Gossart, son responsable régional, s'agace quant à lui, "de la question du statut des cheminots qui est là pour focaliser l'attention au détriment du service public." "Quel service public pour les usagers ? Est-ce que la réforme du ferroviaire va répondre à ça ? Pour nous c'est non! Ce sera un désengagement de l'État au profit de sociétés privées."