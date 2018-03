Trois jours avant la première grève contre la réforme, France Bleu Saint-Étienne Loire organisait ce lundi, avec le quotidien La Tribune Le Progrès, un grand débat sur l'avenir du train dans la Loire et en France.

Ce lundi soir dans ses studios, France Bleu Saint-Étienne a proposé un grand débat sur la réforme de la statut du cheminot et de la SNCF. Jeudi aura lieu la première grande journée de mobilisation contre la réforme du gouvernement. Les quatre syndicats de la SNCF appellent à manifester. Ensuite, ce sont 36 jours de grève qui sont programmés pendant le printemps.

Le bras de fer s'annoncent tendu, pour les cheminots, pour les politiques, et pour les usagers. En partenariat avec le quotidien La Tribune Le Progrès, nous avons donc voulu aller plus loin en expliquant les grands enjeux de cette réforme et les questions qui se posent concernant l'avenir de la SNCF. Quatre invités ont participé à ce débat :

- Nathalie Sarles, députée LREM du Roannais

- Raphaël Lyonnet, CGT

- Yoann Drelich, CFDT

- Gabriel Exbrayat, membre de la FNAUT, féfération des usagers

Nathalie Sarles avocate de cette réforme, contre un front d'opposants

La députée LREM, "fille et petite-fille de cheminot" comme elle l'a très vite précisé, a bataillé pendant une heure pou défendre la réforme voulue par Emmanuel Macron. Le débat a d'abord été vif sur le fond, la CGT reprochant au gouvernement un "déni de démocratie", le représentant de la CFDT enchaînant en évoquant des "ordonnances qui ne permettent pas de gagner du temps".

Sur l'épineuse question du statut des cheminots, Nathalie Sarles a évoqué "une question historique" et a appelé "à un autre type de modernité". Réponse de Yoann Drelich (CFDT) : "La nuit nous sommes payés 25 euros nets, dans le privé c'est le double voire le triple". Là aussi il a été relayé par le représentant de la CGT, ce qui tend à démonter qu'il y a réellement unité syndicale. Pour Raphaël Lyonnet, "on a la démonstation que le statut n'est pas un poids pour l'entreprise".

Les deux syndicalistes qui ont participé à ce débat semblent certains du succès du mouvement qui commencent ce jeudi.

" Le gouvernement a voulu abattre du cheminot, il a réussi à en mobilisé 93%" (CFDT)

"Les quatre organisations syndicales sont toutes d'accord, ça faisait longtemps !" (CGT)

Les questions du train dans la Loire et dans la région

C'est ensuite la question des petites lignes et de leur avenir qui est abordé, avec par exemple les collectivités, dont Loire-Forez, qui sont dans l'obligation de financer une rénovation pour sauver les ligne entre Saint-Étienne et Boën-sur-Lignon. Gabriel Exbrayat s'emporte au nom des usagers : "Ces petites lignes ont un rôle social, ce n'est pas un problème de fric, c'est un problème de société". Réponse de Nathalie Sarles (LREM), qui n'évoque pas particulièrement la ligne ligérienne : "Quand une ligne est financée à 97%, faut-il vraiment conserver le train ?"

Bien sûr, la ligne Lyon-Saint-Étienne, première ligne TER de France avec plus de 16 000 voyageurs quotidien, a fait l'objet d'échanges très vifs. Pour le représentant de la FNAUT, "cette ligne a doublé son trafic en trente ans, tous les jours c'est la bagarre pour monter dans le train à Rive-de-Gier ou à Givors" et "c'est la SNCF qui a imposé un matériel qui craque de partout". Le CGT reprend : "Les conditions de transport de nos usagers sont nos conditions de travail". La députée LREM du Roannais veut enfin rassurer. Selon elle il n'est pas question de renoncer à l'arrivée des TGV à Saint-Étienne.