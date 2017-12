Moselle, France

C'est la réforme fiscale emblématique voulue par Emmanuel Macron : la suppression progressive de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, d'ici à 2020. Mais les effets de cette réforme d'envergure seront visibles dès 2018 pour les foyers mosellans, selon Hugues Bied-Charreton, le directeur des finances publiques dans le département.

Cela concerne 270.000 foyers fiscaux en Moselle qui verront une baisse de leur taxe d'habitation dés 2018.

C'est plus de la moitié des contributeurs de Moselle. Et il est d'ores et déjà possible de savoir si vous êtes éligible, en consultant le site impôts.gouv.fr, qui met à disposition un simulateur en ligne. Une démarche recommandée, notamment, pour les contribuables qui mensualisent leur paiement (42% en Moselle, contre 36% au niveau national).

Nous incitons les ménages à conserver leur contrat de mensualisation. Ils peuvent, après consultation, ajuster leur mensualisation, et ils n'auront aucune pénalité s'ils se trompent.