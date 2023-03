Réforme de retraites à Bordeaux : Pierre Hurmic "inquiet" face à la crise sociale et politique

Après les dégradations de jeudi dernier à Bordeaux, les inquiétudes sont nombreuses face à la journée de mardi 28 mars, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Gouvernement et syndicats mettent en garde, ce lundi, contre un risque de "chaos" et dans ce contexte, Emmanuel Macron doit recevoir les poids lourds de la majorité. Le maire de Bordeaux était l'invité de France Bleu Gironde, il se dit inquiet face à ce qu'il qualifie de crise tant sociale que politique : "C'est une double inquiétude selon Pierre Hurmic, par rapport à la crise politique que nous vivons d'une part et d'autre part par la recrudescence des violences dont la ville de Bordeaux elle même est indirectement victime. Sur le plan politique, nous avons une crise au départ, une crise sociale qui s'est transformée en véritable crise politique qui elle-même a révélé une véritable fracture démocratique, c'est à dire un pouvoir politique de plus en plus isolé, de plus en plus déconnecté, de plus en plus hors sol".

"J'en appelle aux autorités !"

Et le maire EELV de poursuivre : "Les études d'opinion récentes d'un sondage montrent que les deux tiers de Français pensent que la démocratie ne fonctionne pas dans ce pays. Je pense qu'il faut qu'au sommet de l'Etat on entende ce message fort. On ne va pas pouvoir plus longtemps continuer à subir le climat que nous subissons actuellement assène Pierre Hurmic*. Par rapport aux violences, j'en appelle aux autorités pour qu'il y soit mis un terme. Qu'on cesse de faire l'amalgame entre des manifestants et une bande d'ultra actifs, ultra minoritaires, ultra violents, qui s'immisce dans ces manifestations qui profitent des fins de manifestation pour se livrer à des exactions, à des vandalismes qui sont totalement inacceptable dans une démocratie."*

Charles III peut-être en Gironde à l'automne

Charles III devait être accueilli ce mardi en Gironde, une visite qui a été annulée . Une déception pour le maire bordelais : "Nous nous faisions un plaisir d'accueillir ici le roi et la reine consort. D'autant plus qu'ils venaient voir ici les aspects climatiques de notre politique municipale. Mais la décision n'a pas été prise ici à Bordeaux précise le maire*, elle a été prise au sommet de l'État, par l'Elysée qui a souhaité reporter cette visite. Mais les Britanniques et l'ambassade britannique, avec qui j'ai eu des entretiens depuis peu, souhaitent vraiment revenir, notamment à Bordeaux. La décision* dévoile Pierre Hurmic, doit être prise au début de l'été et on parle d'une visite qui pourrait avoir lieu à l'automne."

