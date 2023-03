Réforme de retraites : de nouveaux appels à la mobilisation dans nos deux Charentes

L'intersyndicale annonce deux nouvelles journées de mobilisation nationale pour demander le retrait de la réforme des retraites , le samedi 11 et le mercredi 15 mars. Cet appel a été relayé par les organisations syndicales dans nos départements.

Quatre manifestations ce samedi en Charente-Maritime

À 10h30 au départ de la place Colbert à Rochefort

À 10h30 au départ de la place Charles de Gaulle à Royan

À 14h30 au départ du Palais de Justice de Saintes

A 14h30 au départ de la gare de La Rochelle.

L'intersyndicale départementale prévoit "d'interpeller directement" les cinq députés de Charente-Maritime, en se rendant devant leurs permanences et "exigera des réponses lors de la manifestation du 11 mars". Trois autres manifestations seront organisées le 15 mars, à 14h30 à La Rochelle, à 10h30 à Saintes et à Rochefort.

Les manifestations débuteront toutes à 10h en Charente

À Angoulême, le point de ralliement sera à la place New-York

À Cognac, le cortège partira de la sous-préfecture

À Ruffec, les manifestants se rassembleront devant la mairie avant d'aller défiler

À La Rochefoucauld, le départ de la manifestation se fera de la place de la gare.

Une nouvelle opération "port mort" des dockers de la Rochelle

La Fédération nationale des ports et docks CGT "se félicite de la réussite" de opération nationale "ports morts" menée à La Rochelle , à Rouen, à Nice ou encore à Marseille. "Le président de la République ne peut pas rester sourd à la colère du monde du travail, des jeunes, des retraités ...", écrit le syndicat dans un communiqué. Il appelle à poursuivre la mobilisation en manifestant ce 11 mars, à "un arrêt de travail de 72 heures", mardi, mercredi et jeudi prochain et à nouveau bloquer les ports jeudi prochain.