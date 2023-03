Réforme des bourses étudiantes : une revalorisation de l'aide pour l'ensemble des étudiants boursiers

Les bourses étudiantes seront revalorisées pour les 700.000 étudiants bénéficiaires, a annoncé ce mercredi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sylvie Retailleau. L'augmentation, d'un échelon, correspond à une revalorisation mensuelle de 37 euros, "la plus forte revalorisation depuis 10 ans", s'est félicitée la ministre.

Cette mesure fait partie d'une réforme plus globale sur les bourses étudiantes. Parmi les autres mesures, 35.000 nouveaux étudiants seront éligibles au premier échelon, selon le ministère, qui donne l'exemple d'un enfant de deux employés touchant 1.801 euros nets chacun. Ces nouveaux entrants pourront toucher une aide de 145 euros par mois, sur dix mois, et bénéficier "des avantages associés (exonération des frais d'inscription et de la CVEC, repas à 1 euro, priorité pour un logement CROUS)", est-il détaillé dans un communiqué de presse du ministère.

En outre, un étudiant boursier sur cinq, soit 140.000 étudiants au total, va basculer à un échelon supérieur, en tenant mieux compte de leur situation familiale. Cela représente pour cette population une augmentation de leur montant de bourse compris entre 66 euros par mois à 127 euros par mois. Grâce à ces mesures, le ministère espère "mettre fin aux effets de seuil". À la rentrée 2023, "aucun étudiant ne verra sa bourse diminuer d'un montant supérieur à l'augmentation des revenus de ses parents : nous neutralisons dès cette année les effets de seuils, en attendant de les supprimer de manière pérenne", avance le ministère.

Une enveloppe de 500 millions d'euros a été débloquée pour ce premier volet de mesures. Une deuxième étape devrait intervenir en septembre 2024. Les concertations vont se poursuivre jusqu'à l'été pour une réforme structurelle du système des bourses étudiantes, indique le ministère. Cette réforme s’inscrit dans la feuille de route gouvernementale du Conseil national de la Refondation (CNR) pour la jeunesse, piloté par la Première ministre dans le cadre des "Rencontres jeunesse de Matignon".

À l'été 2022, le gouvernement avait déjà annoncé la revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4% et des aides au logement (APL) de 3,5%. L'exécutif avait également prolongé le titre-restaurant universitaire à un euro pour les étudiants les plus précaires, d'ores et déjà acté pour l'année universitaire 2023-2024.