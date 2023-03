Réforme des retraites : "Je suis outré de ce que j'ai entendu", dénonce Bruno Retailleau

À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains de Vendée, se dit ce lundi "outré" de ce qu'il a entendu ces derniers jours : "Quand je voyais monsieur Martinez dire qu'il voulait mettre l'économie française à genoux. Elle ne l'est pas suffisamment ? Les Français les plus modestes ne sont pas suffisamment à genoux ? Il y a les déficits, les services publics qui ne fonctionnent plus. Il y a la vie chère. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus, ces gens-là ?", conclut le président du groupe Les Républicains au Sénat.

