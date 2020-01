Réforme des retraites : 1000 manifestants dans les rues de Périgueux

24000 Périgueux, France

Près d'un millier de manifestants se sont donnés rendez-vous ce mercredi matin dans le centre-ville de Périgueux pour la huitième manifestation contre la réforme des retraites : 800 selon la police et entre 1000 et 1200 selon les syndicats ( 1000 selon FO et 1200 selon la CGT). Le cortège était moins important que lors des manifestations précédentes. Le 25 janvier dernier, la police avait comptabilisé 2000 manifestants et les syndicats 3000. On comptait toujours beaucoup de militants de la CGT, de Force Ouvrière et de la FSU.

La manifestation, contrairement à son habitude a traversé les rues du vieux Périgueux. Un groupe de 70 personne s'est ensuite rendu devant la commissariat de police. Ils entendaient protester contre la convocation d'une militante CGT pour entrave à la circulation, lors de la manifestation du 11 janvier dernier sur le rond-point Yves Guéna à Périgueux. Elle est ressortie vers 11h30 du commissariat sans de poursuites judiciaires pour le moment.

Deux autres manifestations sont prévues en Dordogne ce mercredi après-midi, à 15h à Sarlat et Bergerac.