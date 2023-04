Réforme des retraites : 11.500 policiers et gendarmes mobilisés jeudi pour la 11e journée de mobilisation

11.500 policiers et gendarmes, dont 4.200 à Paris, seront mobilisés ce jeudi pour la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est moins que lors de la précédente journée de mobilisation, le mardi 28 mars, durant laquelle 13.000 policiers et gendarmes avaient été déployés, dont 5.500 à Paris. Jusqu'à 1,3 million de personnes, selon les autorités, ont défilé contre la réforme des retraites depuis le début des manifestations en janvier, soit davantage qu'en 1995 ou 2010 lors de précédentes crises sur les retraites. Et ces manifestations ont connu un regain de tensions après l'adoption sans vote de la réforme au Parlement, via l'article 49.3.

Reçus par la Première ministre ce mercredi matin, les leaders syndicaux ont quitté la réunion un peu moins d'une heure après leur arrivée, Elisabeth Borne refusant de discuter du recul de l'âge de départ en retraite à 64 ans.