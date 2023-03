Réforme des retraites : 12.000 policiers et gendarmes mobilisés jeudi, dont 5.000 à Paris

"12.000 policiers et gendarmes" seront mobilisés jeudi en France, dont "5.000 à Paris", pour la nouvelle journée d'action intersyndicale contre la réforme contestée des retraites, a annoncé Gérald Darmanin mardi. Venu apporter son "soutien" aux membres des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur les a appelés à "ne pas répondre aux provocations de l'extrême gauche" qui, selon lui, cherche "à déstabiliser l'État en s'en prenant aux ouvriers de la sécurité". "Ne tombez pas dans cette provocation", a-t-il insisté.

Depuis que les manifestations se sont enchaînées contre la réforme des retraites, il y a deux mois, "plus de 300 policiers et gendarmes ont été blessés", a-t-il affirmé, évoquant notamment un CRS blessé ce mardi devant le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, où de premiers salariés en grève contre la réforme des retraites ont été réquisitionnés ce mardi matin.

À propos des critiques contre des gardes à vue de manifestants qui seraient "arbitraires", selon des avocats, magistrats et des politiques, Gérald Darmanin a fait valoir que ces gardes à vue sont toujours décidées "sous l'autorité du parquet".

Depuis jeudi, date du recours au 49-3 par le gouvernement pour l'adoption de la réforme des retraites, le ministre a affirmé qu'il y avait eu "855 interpellations en France dont 729 à Paris pour 843 gardes à vue" et "toujours sous l'autorité du parquet". "Plus de 1.200" manifestations non déclarées" ont eu lieu partout en France, a-t-il a jouté.