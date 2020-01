Réforme des retraites: 1500 personnes dans la rue ce jeudi à Besançon

Un peu plus de 1500 personnes ont défilé ce jeudi matin à Besançon pour protester contre le projet de réforme du gouvernement, avec une présence un peu plus visible que lors des précédentes manifestations de lycéens.

Besançon

La nouvelle manifestation contre le projet de réforme des retraites à Besançon a rassemblé un peu plus de 1500 personnes ce jeudi matin à Besançon. Parti du parvis de la gare, le cortège, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires, a rejoint la préfecture en passant par la rue Battant et le centre-ville. Entre 150 et 200 élèves des lycées Pergaud, Jules Haag et Pasteur marchaient en tête du défilé.

Des lycéens plus nombreux en proportion que lors des manifestations précédentes à Besançon. "La réforme des retraites n'impacte pas que les adultes qui ont une conscience politique et économique" explique l'un d'eux, Alessandro, élève au lycée Pergaud, "la retraite pour nous c'est encore loin, mais le travail c'est tout près, et qui dit travail dit retraite".