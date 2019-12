Réforme des retraites : Nous sommes cohérents avec ce que nous défendons dit la CFDT

Le Mans, France

C'est ce qu'explique Céline Fortier invitée de France Bleu Maine ce mardi matin. La secrétaire départementale de la CFDT détaille les différents points de vue entre les fédérations

Pourquoi deux manifestations ?

"Nous sommes cohérents avec ce que nous défendons. Nous sommes pour cette réforme universelle à point contrairement à la CGT notamment qui demande son retrait pur et simple. Et du coup, avec la CFTC, l'UNSA et Fage, on se voyait mal être dans un cortège aux côtés de syndicats contre la réforme".

L'âge d'équilibre à 64 ans

Si la CFDT fait quand même partie des opposants à la réforme proposée par le gouvernement, c'est à cause de l'âge pivot annoncé il y a semaine par Edouard Philippe. "Cet âge pivot, rebaptisé âge d'équilibre, est totalement injuste car il oblige ceux qui ont déjà assez travaillé à travailler plus. Il touche ceux qui ont un déroulement de carrière complet et en plus cela va les impacter dès maintenant. Ceux qui sont nés en 1960, ils vont devoir faire 4 mois de plus dès 2022, alors qu'ils ont assez cotisé pour bénéficier de leur retraite à taux plein. Le gouvernement nous explique que dans les faits, beaucoup de travailleurs prennent déjà leur retraite au delà de 62 ans car ils n'ont pas assez cotisé. Sauf que la plupart d'entre eux ne travaillent déjà plus. Ils attendent simplement d'avoir le nombre de trimestres nécessaires. Ils sont déjà sortis du monde de l'entreprise. D'ailleurs dans le projet de réforme, il manque un chapitre sur la gestion des fins de carrière".

La CFDT s'oppose à l'instauration d'un âge pivot de 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein Copier

La pénibilité

"La définition de la pénibilité est encore trop floue. Les critères de pénibilité ont été réduits avec les ordonnances Macron. Ils sont devenus drastiques. Alors certes il y a des critères faciles à définir comme le travail de nuit, dans des températures extrêmes ou l'enchaînement de gestes répétitifs... mais pour le reste, les employés ont de plus en plus de mal à prouver qu'ils sont dans des cas de pénibilité alors que leur métier est pénible. Il faut des avancées sur ce point de la part du gouvernement."

La démission de Delevoye.

"Jean Paul Delevoye, le principal artisan de la réforme des retraites, a démissionné lundi. Il était accusé de conflit d'intérêt. Il avait oublié de déclarer une partie de ses activités à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. " On était arrivé à un point où, forcément, il n'était plus crédible. Mais ce n'est pas parce que Delevoye part que le projet s'en ira donc il faut trouver un autre interlocuteur. On le regrette nous à la CFDT parce que c'était quelqu'un qui connaissait le dossier, qui maîtrisait et avec qui on pouvait discuter mais avec les révélations de ces derniers jours, ce n'était plus tenable."

La trêve de Noël

Contrairement à la CGT, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT s'est dit favorable à une trêve à Noël pour ne pas empêcher les Français de réveillonner en famille. " Quitte à reprendre en janvier" complète Céline Fortier. " Il ne faut pas que cette grève se fasse au détriment des gens qui ont besoin de voir leur famille. Le risque c'est que l'opinion se retourne contre le mouvement et ce ne serait pas porteur du coup".