Réforme des retraites : "On est arrivé à un point de blocage"

Dijon, France

La contestation contre la réforme des retraites se poursuit, au lendemain d'une mobilisation qui a réuni plusieurs centaines de milliers de manifestants en France et 4000 à Dijon.

La CFDT n'avait pas appelé à se joindre à cette quatrième journée de manifestation, mais le syndicat entend bien faire entendre sa position sur l'âge pivot ce vendredi alors que des négociations débutent à Matignon entre le premier ministre Édouard Philippe et les organisations syndicales et patronales.

Pour Juliette de Haro, membre de la CFDT en Côte-d'Or, "cela ne montre pas un essoufflement mais juste une fatigue des gens, car rien ne se passe et la situation reste compliquée."

Privilégier les rencontres et le dialogue

Son syndicat, n'appelle pas à manifester samedi mais a fait "le choix de tracter sur le marché à Dijon par exemple pour aller à la rencontre des gens pour répondre à leurs questions, car on entend des choses contradictoires" explique la côte-d'orienne.

Une conférence de financement pour quoi faire ?

"Le financement de cette réforme c'est une manière d'aborder cette problématique par un autre angle", précise Juliette de Haro. "On n'est pas d'accord sur les chiffres donc cette conférence sur le financement, son objectif premier c'est arriver à se mettre d'accord".

"On est arrivé à un point de blocage" -Juliette de Haro de la CFDT de Côte-d'Or

"Cela pourrait être une réponse à l'âge d'équilibre car il y a plusieurs propositions pour trouver d'autres sources. Il faut réussir à convaincre le gouvernement très entêté sur ce point de l'âge pivot."

L'âge pivot au cœur des crispations

"Ce n'est pas nécessaire et c'est injuste, alors j'aimerais pour apaiser les tensions, que l'âge pivot soit retiré, ce serait une bonne nouvelle pour cette nouvelle année 2020." Pour autant, Julette de Haro reconnait que ce n'est pas "la tendance du moment, mais on ne quitte pas la table des négociations car on y croit".

Et s'il n'y pas d'annonce aujourd'hui, "on continuera à se mobiliser la semaine prochaine" conclut la responsable de la CFDT dans le département.