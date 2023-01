Réforme des retraites : 16.000 manifestants à Lille, 6.000 à Valenciennes et 5.200 à Boulogne

En France, ce jeudi, la mobilisation a été très importante contre la réforme des retraites, avec "plus de deux millions" de personnes dans la rue selon la CGT, 1.12 million d'après le ministère de l'intérieur. Contre la réforme qui prévoit le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, des milliers de personnes ont défilé dans le Nord et le Pas-de-Calais avec des manifestations organisées à Boulogne, Valenciennes, Arras, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, Cambrai, Douai, Maubeuge, Lille.

ⓘ Publicité

La manifestation régionale à Lille a rassemblé 16.000 personnes

Selon les chiffres préfectoraux, il y a eu plus de 14.000 manifestants dans le Pas-de-Calais, et plus de 34.000 dans le Nord. Dans le détail, au niveau des rassemblements dans le Nord, 16.000 personnes ont manifesté à Lille pour la manifestation régionale, 4.000 à Dunkerque, 1.550 à Maubeuge, 35 à Louvroil, 3.400 à Cambrai, 3.400 à Douai et 6.000 à Valenciennes. Dans le Pas-de-Calais, toujours selon les chiffres préfectoraux, on dénombre 3.800 manifestants à Arras, 3.800 à Calais, 5.200 à Boulogne-sur-Mer et 1.450 à Saint-Omer.

La manifestation régionale à Lille a donc rassemblé plus de 16.000 personnes. Dans le cortège lillois, il y avait par exemple Imane, 45 ans, infirmière libérale à Marquette-lez-Lille. Pour elle, il faut que le mouvement continue pour faire reculer le gouvernement : "C'est une première étape d'un combat plus large mais il faut frapper fort dès le début. Pour faire faire marche arrière à quelqu'un comme le président Macron, il faut y aller. La suite c'est donc une mobilisation forte et s'il faut sur la durée, si ca doit embêter et bah tant pis : les avancées sociales en France, c'est que comme ça que ça arrive."

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est déjà prévue le mardi 31 janvier, à l'appel de l'intersyndicale.