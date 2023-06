Réforme des retraites : 2.000 personnes à Orléans pour la 14ème journée de mobilisation

" Orléans, vous êtes là ? " demande en criant une déléguée Cgt en ouverture du cortège. Oui, les irréducutibles du mouvement sont là : fonctionnaires, hospitaliers, enseignants, salariés de l'agro-alimentaire ou de la logistique. Une petite délégation d'ouvriers en grève de la laiterie de Saint-Denis- de- l'Hôtel s'est même invitée dans le cortège. Sous un soleil radieux, les uns et les autres se comptent et le constat est assez amer. " On voit bien que les gens sont un peu résignés" explique Philippe Perrucot, délégué CGT à l'Insee, " Mais, ils aimeraient bien quand même que le mouvement aboutisse. Il y a tellement de colère et de rancune donc à nous de faire perdurer ce mouvement".

"On ne veut pas tourner la page"

Une employée de l'hôpital psychiatrique Daumézon © Radio France - Patricia Pourrez

Après l'adoption de la réforme et la publication cette semaine des décrets d'application, il y a peu d'espoir d'un retour d'un arrière. Et pourtant, les manifestants veulent y croire à l'image d'Isabelle, militante de la CFE-CGC. " Il est important de continuer la pression. Ce qui est fait par ce gouvernement pourra être défait par un autre. Donc, pas question de lâcher". David Sempé, le délégué départemental de Sud, est sur la même ligne. On nous répète dans les médias qu'il faut tourner la page. Mais, non, on ne veut pas travailler deux ans de plus. Cette réforme doit être retirée".

Quel suite pour le mouvement ?

Des militants de la CFE-CGC en fin de cortège © Radio France - Patricia Pourrez

Mais, comment mobiliser avec l'été qui arrive ? Le front syndical restera-t-il uni ? A la Cdft, certains se posent des questions. " Localement, on veut continuer le mouvement, même s'il prend d'autres formes. Mais, nos instances parisiennes en décideront peut-être autrement. Faut qu'on réfléchisse tous ensemble" conclut Caroline Blot, la déléguée départementale.