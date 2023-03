Réforme des retraites : 20% à 50% d'annulations dans les hôtels et restaurants parisiens, selon l'UMIH

La grève des éboueurs et les débordements lors des manifestations contre la réforme des retraites ont un impact sur la fréquentation des hôtels et restaurants parisiens

Après 19 jours de grève des éboueurs et neuf journées de manifestations contre la réforme des retraites, avec les débordements en marge des cortèges syndicaux, le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, UMIH alerte sur l'impact pour les professionnels de la capitale.

"Quand vous avez des grèves comme ce jeudi, ce sont tout un tas de réunions et conventions qui sont reportées, des gens qui basculent en visio, explique Frank Delvau, président de l'UMIH Île-de-France, invité de France Bleu Paris. On constate des annulations de 20% à 40% dans les hôtels, de 20% à 50% dans les restaurants."

Les violences qui ont lieu en marge des manifestations, avec encore plus de 900 feux de poubelles et mobilier urbain ce jeudi entre les Grands Boulevards et Opéra, est un frein supplémentaire pour faire venir les clients. "Quand on voit que tout est cassé à Opéra, à Haussmann, de nombreux établissements ont dû fermer toute la journée, et ça commence à être une situation très critique pour eux", déplore Frank Delvau. Selon Didier Chenet le président du Groupement national des Indépendants de l’hôtellerie et de la restauration, le chiffre d'affaires des établissements situés dans les zones de violence "va de 50 à 80 %, voire 100 %".

9.600 tonnes de déchets dans les rues

En prime, malgré les réquisitions de plus de 700 agents, 9.600 tonnes de déchets étaient toujours entassés dans les rues de la capitale ce jeudi, car les trois sites d'incinération de déchets étaient toujours soit totalement bloqués (Issy-les-Moulinaux et Ivry-sur-Seine), soit soumis à un barrage filtrant (Saint-Ouen). Des sacs poubelles qui pour certains encombrent les abords des restaurants.

"Les terrasses estivales vont revenir dans Paris à partir du 1er avril, et aujourd'hui, un tas d'établissements ne peuvent pas ouvrir leur terrasse normale car ils ont des poubelles devant, ou à cause des odeurs, explique le patron de l'UMIH en Île-de-France. Vous n'allez pas boire un café en terrasse avec les odeurs des poubelles juste à côté." "La raison principale" des baisses de fréquentations dans les établissements, "c'est véritablement le chaos qui règne et cet état de saleté de Paris", conclut sur France Info le président du GNI, Didier Chenet.