Réforme des retraites : 200 manifestants à Royan avant l'acte 3 mardi prochain

Parmi les quelques 200 personnes rassemblées ce samedi en milieu de matinée sur la place Charles De Gaulle à Royan (Charente-Maritime), beaucoup de cheveux grisonnants se dégageait des manifestants. Ca tombe bien, il était encore question d'âge légal de départ à la retraite. L'Union locale de la CGT avait initié ce rassemblement pour maintenir la mobilisation dans la rue, mais aussi permettre à ceux qui ne se déplacent pas à La Rochelle, Rochefort ou Saintes d'exprimer leur opposition à cette réforme. L'intersyndicale prévoit encore trois rassemblements mardi 7 et samedi 11 février en Charente-Maritime (voir par ailleurs).

Après avoir attendu les retardataires jeunes ou moins jeunes, le trésorier de l'union locale CGT de Royan, Jean-Pierre Borgnet, a lancé les hostilités au micro. "On prépare aussi la semaine prochaine qui est une échéance importante. C'est un bras de fer avec le gouvernement, mais le texte doit passer à l'Assemblée nationale. C'est au moment de ce vote que la pression devra être maximale. Les Français sont majoritairement contre cette réforme des retraites. Je crains que ce gouvernement soit prêt à aller jusqu'au bout, mais nous aussi on est prêts, car c'est un acquis fondamental qui est remis en question pour les salariés." Après les prises de parole, le cortège royannais a quitté la place Charles De Gaulle pour une petite boucle à pied en passant devant le marché.

Cécile, bientôt 65 ans, n'y va pas par quatre chemins. Le travail ? "On n'est pas fait pour travailler. Ce n'est pas ma tasse de thé", affirme cette retraitée syndiquée de la grande distribution, aujourd'hui usée et désabusée. "J'ai fait 37 ans dans la même entreprise. Pour au final être mal payée et avoir des horaires à la con. J'ai commencé à la caisse, puis au poisson, à la presse et à la mise en rayon. Avec un accès aux loisirs quasiment impossible pendant toute mon activité du fait de travailler les samedis et les dimanches, une impossibilité d'avoir des vacances avec mes enfants du fait que vous êtes en zone touristique, donc vous travaillez l'été. Que des contraintes, quoi." Au bout du compte, Cécile touche environ 1.300 euros de retraite. "C'est très peu oui... Est-ce que tout le monde a envie d'arriver complétement usée à la retraite ?", conclut-elle en riant jaune.

Contrairement à Cécile, Anne, 61 ans, a adoré son travail. Retraitée de l'Education nationale depuis quatre mois, cette ancienne enseignante en maternelle à Arvert a choisi de partir un an plus tôt pour profiter de la vie après une carrière épanouissante, mais usante. "C'est un métier que j'ai adoré, j'avais les meilleures conditions pour travailler, mais j'étais fatiguée. La retraite devrait être un temps sanctuarisé de liberté, de créativité. En fin de carrière, on est tellement fatigué, qu'on n'a plus le temps de lire, même de voir ses petits-enfants, donc la retraite, c'est un temps précieux, qu'on donne à soir et aux autres aussi". Témoignage en vidéo.

Manifestations mardi dans les deux Charentes

Mardi dernier, entre 25.000 et 28.000 personnes sont descendues dans la rue en Charente et en Charente-Maritime. Les cortèges ont dépassé les 10.000 manifestants à La Rochelle et à Angoulême, Plus de 3.000 à Saintes et Rochefort et environ 600 à Cognac. Les organisations syndicales espèrent amplifier le mouvement ce mardi 7 février, puis samedi 11 février.