Retraites : 200 personnes dans les rues d'Amiens ce jeudi

Amiens, France

Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites à Amiens ce jeudi. Après la manifestion de mardi 17 décembre, près de 200 personnes ont défilé au départ de la maison de la culture jusqu'à la gare.

Nous ce qu'on veut, c'est bloquer le pays !

Malgré cette mobilisation bien plus faible que mardi dernier, pour Kevin Crépin, secrétaire départemental de la CGT dans la Somme, la motivation est toujours présente. Il veut faire "céder" le gouvernement sur la réforme des retraites. "Nous ce qu'on veut, c'est bloquer le pays, et on continuera _jusqu'au retrait_" conclut-il.