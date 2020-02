Réforme des retraites : 250 opposants dans la rue à Guéret pour la 10e journée de grève interprofessionnelle

250 personnes sont descendues à nouveau dans la rue pour la 10e journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites à Guéret. Elles se sont données rendez-vous devant la préfecture de la Creuse à 10 heures ce jeudi matin à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, FSU). Certains manifestants ont sorti leur plus belle perruque et les sifflets étaient encore plus nombreux que d'habitude pour une ambiance carnavalesque.

Célébrer l'arrivée du printemps social

Pourquoi le carnaval ? "Dans de nombreuses traditions populaires, on évacue le mauvais hiver par ce le carnaval. On fait brûler le roi carnaval pour l'arrivée du printemps et là du printemps "social" explique Valérie, de l'association Attac. Un lancée de chaussures et une chorégraphie sont prévus au cours de la manifestation.