Réforme des retraites : 2500 personnes manifestent à Abbeville, le cortège se rassemble à Amiens

Plusieurs manifestations et de nombreuses actions ont lieu dans la Somme le 23 mars lors de la 9ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Neuvième journée de grève contre la réforme des retraites aujourd'hui. Malgré le vote, au forceps du texte lundi, les opposants ne s'avouent pas vaincu et l'intersyndicale, galvanisée par l'intervention d' Emmanuel Macron dans les 13h sur TF1 et France 2 , appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations, en Picardie comme partout en France.

À Abbeville, où le rassemblement était donné à 10h devant la mairie, 1200 manifestants ont défilé selon la police, 2500 selon les syndicats.

À Albert, le rendez-vous était également à 10h, environ 300 opposants à la réforme des retraites ont défilé, selon les comptages effectués par la police et la CGT.

À Amiens, le rendez-vous a comme toujours été fixé à 14 heures devant la maison de la culture. Le cortège se dirige vers la zone industrielle nord, en passant par le campus de la Citadelle, où les syndicats étudiants ont rejoint le mouvement.