Réforme des retraites : 30.000 clients privés de courant dans le centre de Toulouse ce mardi midi

Une partie du centre de Toulouse a été privée de courant, ce mardi. La coupure a débuté vers 12 heures et a touché plusieurs quartiers du centre-ville : les Carmes, Saint-Étienne, Wilson, Palais de Justice, Saint-Michel, le Busca, Pont des demoiselles, le Ramier et Saint-Agne Selon Enedis, le gestionnaire du réseau, 30.000 clients ont été coupés du réseau électrique au plus fort de l'évènement. Tous les clients ont été rétablis vers 13h25.

Un coupure revendiquée par la CGT

La coupure est partie du poste électrique source de Château sur l'île du Ramier. Enedis a immédiatement fait savoir qu'il s'agissait "probablement d'un acte de malveillance en lien avec le mouvement contre la réforme des retraites". L'entreprise envisage de porter plainte.

Cette coupure a, en effet, été revendiquée par la CGT Mines-Energies. Elle a été votée ce mardi matin en assemblée générale par les grévistes sur le site Enedis de Laurencin, quartier des Sept-Deniers. Ils ont décidé de la reconduction de la grève et le durcissement du mouvement "face à un gouvernement qui ne veut rien entendre", selon un responsable syndical.

Des conséquences sur les commerces, les administrations et les transports

La coupure de courant en entraîné la mise hors service de nombreux feux tricolores. Concernant les transports collectifs, les lignes T1 et T2 du tramway ont été partiellement interrompues. Plusieurs stations n'ont pas été desservies en direction du Palais de Justice :

Déodat de Séverac

Croix de Pierre

Avenue Muret Marcel Cavaillé

Fer à Cheval

Ile du Ramier

Palais de Justic

En direction du MEET, plusieurs stations ont été touchées :

Palais de Justice

Ile du Ramier

Fer à Cheval

Avenue Muret Marcel Cavaillé

De nombreux commerces ont aussi été touchés : le marché couvert des Carmes a, par exemple, été privé d'électricité pendant une vingtaine de minutes. Une quarantaine de commerçants et une centaine de clients étaient sur place.

Le palais de justice de Toulouse a également été privé de courant pendant une heure. Les greffiers ont dû travailler à l'ancienne, au stylo, à la feuille de papier durant ce laps de temps. Les audiences de l'après-midi se sont tenues comme prévu.