Réforme des retraites : 30.000 personnes à Avignon selon les syndicats, du jamais vu

"C'est clairement le record", reconnaissaient plusieurs leader syndicaux. Pour la 9e journée de manifestation contre la réforme des retraites, 30.000 personnes ont défilé ce jeudi autour des remparts d'Avignon selon les syndicats. C'est le plus important cortège depuis le début de la contestation. Après le recours à l'article 49.3 et la prise de parole d'Emmanuel Macron à la télévision, "la colère est encore plus grande" avoue un participant.

