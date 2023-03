Réforme des retraites : 30% des éboueurs d'Orléans Métropole sont toujours en grève

C'est le 2ème jour de leur grève reconductible entamée lundi et comme la veille, 30% des éboueurs d'Orléans Métropole ont de nouveau cessé le travail ce mardi. Pour l'instant, les perturbations sur la collecte des déchets sont assez limitées. 30% des tournées en régie, c'est à dire assurées par des agents de la Métropole, ont eu lieu ce mardi. En revanche, aucun des déchets collectés n'est transporté vers l'UTOM de Saran. "Officiellement, on ne bloque pas vraiment les entrées de l'usine" précise Yann Bouguennec, le délégué CGT d'Orléans Métropole. " Mais, depuis lundi matin, aucun camion n'est venu". En fait, la Métropole a fait le choix de ne pas envoyer les camions bennes vers l'UTOM et les déchets ramassés sont provisoirement stockés sur un autre site, dans l'Orléanais.

La Métropole d'Orléans a demandé à un huissier de constater le blocage à l'UTOM

La Métropole d'Orléans a mandaté un huissier pour constater le blocage de l'Utom. Il est passé lundi et ce mardi près de l'entrée de l'usine. Pour l'instant, il n'est pas question d'engager un référé au tribunal pour faire dégager le piquet de grève. Mais, ce n'est pas exclu si la situation perdure. Il faut préciser que l'usine de Saran reçoit et traite les déchets de la Métropole mais aussi des déchets en provenance de plusieurs communautés de communes comme celles de Beauce-Gâtinais, Terres Val de Loire ou encore Châteauneuf-sur-Loire.

Ce mardi, l'action des éboueurs grévistes , dans la zone du Pôle 45 de Saran, a entrainé beaucoup moins de perturbations sur le trafic routier. "Lundi, il y a eu l'effet de surprise. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait moins de camions en transit sur la zone" reconnait Yann Bouguennec. Pour autant, les éboueurs grévistes et leurs soutiens, ont déjà prévu de se retrouver au même endroit mercredi matin.