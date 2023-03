Réforme des retraites : 300 personnes défilent sur le campus de Saint-Martin-d'Hères

"La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ! " scandent les étudiants en tête de cortège. Derrière eux des lycéens, venus pour certains des Eaux-Claires (un établissement bloqué plus tôt dans la matinée), des enseignants du supérieur, mais aussi des salariés du secteur médico-social ou des syndicalistes du secteur des transports. Environ 300 personnes sont ainsi parties de la bibliothèque droit et lettres, sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, en direction du parc Paul-Mistral à Grenoble.

ⓘ Publicité

La manifestation du 9 mars sur le campus de Saint-Martin-d'Hères © Radio France - Lionel Cariou

"Au bout d'un moment on a besoin de repos"

Lisa est étudie les sciences de l'éducation, et elle ne commercera à travailler qu'à 22 ans "au mieux". "J'aurais potentiellement des enfants, ajoute-t-elle, donc des trimestres en moins, etc. Donc pour ma retraite on verra bien comment ça se passera, mais à mon avis je ne l’aurai pas à taux plein et je la toucherai tard (...). Vous savez j’ai 19 ans et je travaille à côté de mes études dans une école : je ne me vois vraiment pas faire ça jusqu’à 64 ans ! C'est déjà quelque chose qui est épuisant et qui est très prenant, c’est juste impossible et inenvisageable pour moi de le faire jusqu’à jusqu’à cet âge-là... Au bout d’un moment on a besoin de repos et de meilleures conditions de travail aussi !"

La manifestation du 9 mars sur le campus de Saint-Martin-d'Hères © Radio France - Lionel Cariou

"La jeunesse contre-attaque" affirme la banderole de tête, décorée façon Guerre des Etoiles. Pour beaucoup de ces étudiants, la retraite semble lointaine, mais ils se mobilisent aussi pour les autres. "C’est plus large que moi individuellement, et c’est ça aussi le mouvement social" explique Fabien. Un peu plus loin, on trouve les personnels de l'UGA (Université Grenoble-Alpes). Perrine, doctorante en histoire, souligne décrit l'inconvénient d'avoir fait de longues études pour le calcul de la retraite : "ici on est à l'université, on commence à rentrer sur le marché du travail assez tard. Et le lien est assez facile à faire entre un âge de départ à la retraite qui est décalé et une augmentation du taux de chômage. Donc non, on ne va pas bosser jusqu'à 64 ans."

La manifestation du 9 mars sur le campus de Saint-Martin-d'Hères © Radio France - Lionel Cariou

Un recul de l'âge légal de départ à la retraite qui agit comme un repoussoir aussi pour Baptiste. Lui n'est pas étudiant mais éducateur spécialisé, et il est en grève. "On préfère perdre 3, 4, 5 jours de salaire maintenant que plusieurs années de vie, ou d’espérance de vie, ou de retraite (...). On a des petits salaires et oui on perd du salaire en faisant grève, mais il n'y a que comme ça qu’on pourra gagner sur nos revendications."