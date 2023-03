Réforme des retraites : 300 personnes mobilisées pour la grève féministe à Angoulême

150 manifestations et rassemblements sont organisés ce mercredi 8 mars partout en France à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires, et de 45 organisations féministes. Dans les deux Charentes, c'est le cas à Angoulême (14h, palais de justice), à Saintes (15h, square Foch), à La Rochelle (17h, quai du Carénage). Des actions pour dénoncer les inégalités femmes/hommes et aussi la réforme des retraites "injuste" et qui "pénalisera les femmes", déplorent les organisateurs. Environ 300 personnes se sont rassemblées en début d'après-midi pour une "grève féministe" devant le palais de justice avant de marcher dans le centre-ville d'Angoulême.

Outre les inégalités et la réforme des retraites, un autre sujet d'actualité fait beaucoup parler dans le cortège : les féminicides. L'occasion de commenter des annonces de la Première Ministre, Elisabeth Borne, qui prévoit d'assouplir la prescription contre les auteurs de viols en série, et de prévoir une répression plus sévère pour les violeurs. Pour Marie-Jo Laroze, présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles (CIDFF) à Angoulême, c'est plus l'accompagnement des victimes que la répression des auteurs qu'il faut amplifier. "Le plus compliqué, c'est l'accueil et d'écoute des femmes dans cette situation... La parole d'une femme violée est soit peu écoutée, soit remise en cause. Il faut toujours qu'elle se justifie."

Des militantes du collectif féministe Les Rosies se sont lancées dans une chorégraphie sur les marches du palais de justice.