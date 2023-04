Réforme des retraites : 4 TGV sur 5 en circulation ce jeudi, 20% des vols annulés dans plusieurs aéroports

À quoi faut-il s'attendre dans les transports ce jeudi 13 avril, jour de mobilisation contre la réforme des retraites ? De nouvelles grèves sont à prévoir, la circulation des trains et des transports en commun sera perturbée. Dans ses premières prévisions publiées ce mardi soir et qui seront affinées mercredi, la SNCF prévoit quatre TGV en circulation sur cinq en moyenne. Trains, avions, métro parisien : retrouvez les prévisions de grève complètes pour la journée de jeudi.

Quatre TVG sur cinq du côté du rail

La circulation des trains sera à nouveau perturbée ce jeudi, mais moins que lors de la dernière journée d'action le jeudi 6 avril dernier . La SNCF prévoit 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5. La compagnie ferroviaire table également sur aucun train de nuit et seulement un train Intercités de jour sur 5. "Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales", a en revanche indiqué la SNCF dans des prévisions de trafic établies ce mardi soir et qui seront affinées mercredi.

En région parisienne, la SNCF prévoit un service "normal à quasi-normal" sur le RER B, mais seulement les trois-quarts des trains ou un peu moins sur les lignes de RER A, C et D ainsi que sur les lignes du Transilien N, P, H, L et R.

Deux vols sur dix annulés

Dans le ciel, l'annulation d'environ 20% des vols a été demandée aux compagnies aériennes par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. La DGAC prévient toutefois que des perturbations et des retards sont à prévoir et invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage.

Les aéroports franciliens d'Orly et Roissy, les plus fréquentés de France, ne sont pas concernés par les conséquences de la participation des contrôleurs aériens au mouvement, selon le communiqué diffusé ce mardi soir par la DGAC.

Légères perturbations dans le métro parisien

À Paris, seules quelques lignes de métro, non précisées ce mardi soir, connaîtront de légères perturbations, a indiqué de son côté la RATP, la régie des transports. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau", selon la régie des transports parisiens, dont les agents s'étaient déjà un peu moins mobilisés lors de la précédente journée d'action le 6 avril.