Réforme des retraites : "49.3 ou pas, c'est une déclaration de guerre"

Ils l'assurent : "la détermination est la même qu'au premier jour". Les représentants syndicaux CGT des principaux sites industriels de Vaucluse (SEPR, Eurenco, Etex, Ducros, Charles Faraud, Isover...) ont fait le point sur la mobilisation contre la réforme des retraites alors que le texte devrait être définitivement adopté ce jeudi au Sénat et à l'Assemblée nationale. "L'outil des travailleurs c'est la grève. Nous ferons plier le gouvernement de cette manière là", assure Jérémy Caillet le représentant CGT du site Eurenco à Sorgues.

ⓘ Publicité

"Si cette réforme est adoptée de n'importe quelle manière avec ou sans 49.3, c'est une déclaration de guerre aux travailleuses et travailleurs", ajoute Jérémy Caillet. D'ailleurs une assemblée générale est organisée ce jeudi en fin d'après-midi pour déterminer les futures actions. "L'idée est clairement d'amplifier et d'accélérer les opérations comme le blocage de la plateforme colis de Cavaillon", souligne Franck Bernard le délégué CGT à la SEPR du Pontet.

Une résignation des salariés ?

Les représentants syndicaux CGT entendent bien poursuivre la contestation contre la réforme au delà de son éventuelle adoption par les sénateurs et députés jeudi. "Une loi ,même si elle est votée, ce n'est jamais acquis. Regardez avec le CPE, on on peut faire pareil et comptez sur la CGT pour ne rien lâcher", insiste Georges Caniffi le délégué CGT à la SEPR du Pontet. Reste à savoir si les salariés des différents sites industriels vont suivre. "La crainte serait que les camarades se résignent. À nous de les convaincre parce que ce n'est jamais perdu", conclut Franck Bernard.

Réunion du collectif emploi industriel CGT en Vaucluse ce lundi au Pontet © Radio France - Romain Berchet