Réforme des retraites : "Le match est en train de se terminer", déclare Laurent Berger

L'intersyndicale appelle à nouveau les salariés du pays à participer massivement à la journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Cette quatorzième journée de grèves et de manifestations se tient deux jours avant l'examen au Parlement d' une proposition de loi déposée par le groupe Liot prévoyant d'abroger la réforme, que le gouvernement considère inconstitutionnelle. Jusqu'à 600.000 personnes pourraient manifester partout en France, selon les autorités qui prévoient aussi la présence de "membres de l'ultra-gauche". Suivez la journée de mobilisation avec France Bleu.

L'essentiel à retenir

Vers la fin du match ?

Après cinq mois et 14 journées de mobilisation contre la réforme des retraites, "le match est en train de se terminer", a déclaré ce mardi le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelant les syndicats à "peser dans le rapport de force à venir" sur d'autres sujets.

Cette 14e journée de mobilisation "est la dernière évidemment sur la question des retraites dans ce format-là", mais elle doit servir à "montrer la force du mouvement syndical pour relever les défis qui sont devant nous", notamment "le pouvoir d'achat, les salaires, le logement, les conditions de travail", a-t-il ajouté avant le départ de la manifestation parisienne.

"Nous voulons de vraies négociations", a prévenu à ses côtés la numéro un de la CGT, Sophie Binet, évoquant elle aussi les salaires, mais aussi les "ordonnances Macron" sur le code du travail et "l'égalité femmes-hommes". Même si "les retraites resteront toujours un combat", l'objectif est à présent de "gagner des avancées concrètes", a-t-elle dit, affirmant que "l'intersyndicale restera unie" et jugeant "probable qu'il y ait d'autres manifestations au vu de la colère dans le pays".

De son côté, le leader de la France Insoumise promet que "la lutte continuera" mais "ne sait pas sous quelle forme", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Il a une nouvelle fois appeler les syndicats à associer les partis aux décisions. "Je préfèrerais une organisation plus ample où les syndicats acceptent de collaborer avec les organisations politiques" pour "travailler ensemble" a dit Jean-Luc Mélenchon.

Quelque 250 actions prévues en France

Près de 250 actions sont prévues en France ce mardi. Elles devraient réunir 400.000 à 600.000 personnes, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale, selon les autorités. Une mobilisation loin du record du 7 mars (1,28 million de participants selon la police, 3,5 millions selon les syndicats), mais encore élevée, après un 1er-Mai mobilisateur.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait savoir dimanche sur Twitter que 11.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés, dont 4.000 à Paris. Ses services anticipent la participation "de membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger" et "17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises", a-t-il précisé.

À Dijon, la préfecture va une nouvelle fois utiliser des drones pour surveiller le cortège . Ce sera aussi le cas à Clermont-Ferrand , pour la première fois.

Dans la capitale, la manifestation partira des Invalides à 14 heures vers la place d'Italie . Les syndicats tiendront leur point presse devant l'Assemblée nationale, marquant symboliquement le lien avec la journée de jeudi, jour de l'examen de la proposition de loi d'abrogation de la réforme à l'Assemblée.

Les cortèges s'élancent en région

Le cortège s'est élancé depuis le Vieux-Port à Marseille. Les syndicats revendiquent 50.000 personnes (contre 130.000 annoncés le 1er mai), alors que la préfecture a comptabilisé 4.000 personnes, rapporte France Bleu Provence . À Guéret également, le défilé était en cours ce mardi matin, avec la présence de 950 manifestants selon la police . La dernière journée d'action le 1er mai avait rassemblé près de 4.000 personnes. Ils sont plusieurs milliers à Clermont-Ferrand .

Les rangs sont également plus clairsemés à Toulouse, selon France Bleu Occitanie , où entre 8.000 et 50.000 personnes se sont rassemblées. Un abribus a été cassé volontairement par plusieurs personnes habillées en noir. La préfecture de l'Hérault a recensé 2.500 personnes à Montpellier, 1.000 à Béziers et 700 à Sète, rapporte France Bleu Hérault .

Le cortège était moins fourni à Grenoble (Isère) avec 7.500 manifestants selon les syndicats, 5.000 d'après la police, rapporte France Bleu Isère . L'intersyndicale revendique plus de 1.500 participants à Belfort , 1.000 selon la police. À Rennes (Ille-et-Vilaine), entre 5.500 (préfecture) et 10.000 (syndicats) manifestent. Des affrontements ont débuté entre les forces de l'ordre et certains manifestants, indique France Bleu Armorique. Des agences immobilières ont été prises pour cible par des casseurs.

À Nice , 6.500 personnes participent à la mobilisation contre la réforme des retraites selon la CGT, 1.700 selon la préfecture. Du côté de Laval, France Bleu Mayenne indique que 2.400 personnes manifestent selon les syndicats et 1.200 d'après la police. À Besançon, 450 manifestants sont présents dans le cortège selon la police.

Des coupures d'électricité

Près de 200 personnes se sont réunies ce mardi matin à Issy-les-Moulineaux pour couper l'électricité de grandes entreprises situées sur la commune des Hauts-de-Seine. De nombreux médias comme Canal +, Eurosport, et RFI, ainsi que d'autres entreprises comme Orange, Eutelsat, Microsoft, Cisco, ou encore Raboni ont été visées. Des particuliers sont aussi victimes de cette coupure.

Une autre coupure, sans rapport avec celle provoquée par la CGT, a également lieu à Issy-les-Moulineaux. Elle touche aussi les villes de Vanves, Meudon, Clamart et Malakoff.

Une action de la CGT est également en cours au Comité d'organisation des Jeux Olympiques.

Grèves dans plusieurs secteurs

Le ministère de l'Éducation nationale recense ce mardi 5,67% d'enseignants grévistes. Le mouvement est plus suivi dans le second degré (collèges et lycées) où 6,79% des professeurs n'étaient pas à leur poste ce mardi matin, contre 4,56% dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires). C'est moins que lors de la dernière journée de grève au sein de l'Éducation nationale, le 13 avril. Le ministère avait recensé 5,19% de grévistes dans le secondaire et 4,13% dans le premier degré, dans les académies qui n'étaient pas en vacances.

Des grèves sont annoncées chez les électriciens et gaziers ainsi que dans les transports ferroviaires et aériens, avec notamment un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly .

Le trafic SNCF sera "très légèrement" perturbé ce mardi "avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale", et il sera "normal" en Ile-de-France sur l'ensemble du réseau de la RATP, ont annoncé dimanche les autorités ferroviaires . Du côté des transports à Paris et en Ile-de-France, "le trafic sera normal" sur l'ensemble du réseau souterrain et de surface, a indiqué la RATP à l'AFP.