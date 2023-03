Réforme des retraites : 500 personnes à Saint-Marcellin, la manifestation en images

La manifestation du 11 mars à Saint-Marcellin © Radio France - Lionel Cariou

Si le cortège a d’abord essuyé une belle averse, la pluie s’est vite arrêtée. Derrière la banderole de tête, un monsieur déguisé en diable. "Mon prénom c'est Méphisto", dit-il. Et justement il qualifie la réforme des retraites de "diabolique". "Moi j’ai 61 ans, poursuit-il. Je suis de novembre 1961 donc je suis un des premiers à être concerné. Moi ça va être 3 mois de plus, bon... je suis informaticien - en plus de diable - donc je ne suis pas dans les travaux les plus pénibles, mais je ne suis pas tout seul !" Un peu plus loin Céline, qui travaille dans une crèche, se sent directement concernée et ne se voit pas poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 64 ans. "Je suis vraiment contre cette réforme et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui !", lance-t-elle. C’est la 7e fois qu’elle manifeste alors que le Sénat termine l’examen du texte : "la réforme avance mais le peuple est aussi dans la rue, donc on on continuera (...). On est là et on tient bon !" Beaucoup donnent déjà rendez-vous pour la prochaine journée de mobilisation, le 15 mars.

Rôle des retraités dans la société

Bernadette est venue pour les autres - ses enfants, ses anciens collègues. "Moi je suis retraitée, j’ai eu la chance d’avoir la retraite à 60 ans et je pense que tout le monde la mérite et que la France a les moyens de la proposer à tout le monde ! (...). Et je crois qu’il y a une chose dont on ne parle pas assez : c’est le rôle des retraités dans la société. Nous, avec mon mari nous sommes de jeunes retraités actifs et très engagés dans des associations. Et il y a beaucoup beaucoup de retraités dans ce cas. Si on passe à une retraite à 64 ans, je pense que les gens seront fatigués et ils auront beaucoup moins envie de s'investir dans la vie sociale, dans la vie associative, dans l'entraide."

