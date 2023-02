Réforme des retraites : 64% des Français opposés à la réforme, 72% soutiennent la mobilisation

L'opposition à la réforme des retraites grandit, selon un sondage Ipsos Sopra Steria réalisé pour franceinfo et France Télévision ces 1er et 2 février. Ils sont désormais 64% des sondés à se dire "opposés", un chiffre en hausse de trois points par rapport à la dernière enquête réalisée en janvier dernier.

Dans le détail, les ouvriers (73%), les 50-64 ans (29%) et les sympathisants de La France insoumise (88%) sont les plus opposés au projet de réforme des retraites. Les cadres (52%), les plus de 65 ans (49%), ainsi que les sympathisants de la majorité présidentielle (74%) et de LR (62%), y sont les plus favorables.

Soutien à la mobilisation

Par ailleurs, après deux journées de manifestations, environ sept personnes interrogées sur dix "soutiennent" les mobilisations (72%, +7 points) et les grèves (69%, +10 points).

En revanche, ils ne sont que 10% à penser que la mobilisation va conduire le gouvernement à retirer son projet de réforme. 36% pensent que cela ne va rien changer, 29% qu'il y aura des modifications du projet à la marge, et 25% qu'il y aura des modifications significatives, notamment sur l'allongement de la durée de cotisation et l'âge légal de départ à la retraite.

La mesure qui coince : le report de l'âge légal

Car c'est bien sur ce report progressif à 64 ans que les Français interrogés continuent de bloquer en majorité (64%), puis sur l'allongement à 43 ans de la durée de cotisation (57%). Ils sont en revanche moins opposés à deux autres mesures du projet du gouvernement. En effet, 84% se disent "favorables" à la mise en place d'une pension minimale d'environ 1.200 euros bruts par mois et 66% en faveur de la fin des régimes spéciaux.

Parmi les autres pistes évoquées pour assurer l'équilibre financier du système de retraite, près de la moitié des Français (49%) se disent prêt à payer plus de cotisations sur les salaires. Par ailleurs, pour améliorer le système des retraites, 63% des Français souhaitent que la pénibilité de certains métiers soit mieux prise en compte.