Réforme des retraites : 7 500 manifestants dans les rues de Caen selon la préfecture

Comme d'habitude, le cortège des opposants à la réforme des retraites a quitté la place Saint-Pierre à Caen, peu après 14h30. Mais ils étaient moins nombreux, déjà aux abords du cours Montalivet où les manifestants venus de l'extérieur ont l'habitude de se garer.

La préfecture du Calvados annonce 7 500 manifestants aujourd'hui à Caen, contre 9 700 il y a une semaine. Au plus fort de la mobilisation, on a compté jusqu'à 24 200 personnes dans le cortège caennais. C'était le 7 mars, toujours selon les chiffres de la préfecture. La CGT annonce elle 18 000 personnes, soit 10 000 de moins que la semaine dernière. Mais selon le syndicat, on ne serait pas dans le plus petit défilé de la lutte contre la réforme des retraites. Le syndicat en avait revendiqué 10 000 le 16 février et 15 000 le 15 mars.

Le cortège a défilé dans le calme et est arrivé au bout d'une heure dans une ambiance bon enfant aux cris de "retrait de la réforme", vers 16h15, place Saint-Sauveur. Cédric en est à son dixième jour de grève. Il a fait ses calculs, cela lui aura coûté 600 euros. Mais il veut y croire : "Si on n'a pas de censure du Conseil Constitutionnel demain, on ne lâchera rien", explique-t-il.

Comme tous les jeudis, une petite partie du cortège s'est détachée vers 17h de la majorité place Saint-Sauveur pour converger vers la préfecture. Ils sont suivis de près par les forces de l'ordre.

Une autre manifestation est d'ores et déjà annoncée par les syndicats demain vendredi 14 avril à 17h30, devant la préfecture place de la République, au moment où le Conseil Constitutionnel rendra sa décision.