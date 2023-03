Réforme des retraites : 7% des stations-service en manque d'un des carburants, selon l’Ufip

"7%" des stations-service en France étaient en manque d'un des carburants mercredi, indique Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières (Ufip), ce jeudi sur franceinfo. Les expéditions de carburants sont toujours bloquées à la sortie des raffineries de TotalEnergies et d'Esso-ExxonMobil en France, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. La grève a été levée dans la raffinerie de Port-Jérôme-Gravenchon ce mercredi.

ⓘ Publicité

De ce fait, "on était [mercredi] légèrement au-dessus du niveau normal de rupture de stock de carburant en station", ajoute le patron de l'Ufip. "Il y a en permanence, malheureusement, des stations-service en manque de carburant, indépendamment des grèves", relativise-t-il toutefois. "Il y a près de 200 dépôts en France", souligne-t-il aussi. Sous-entendu : du carburant, il y en a en stock.

Olivier Gantois s'adresse directement aux automobilistes qui seraient tentés de se précipiter dans les stations-service. "N'y allez pas si vous n'avez pas besoin d'y aller". Selon lui, il n'y a pas de ruée à la pompe. Cela s'explique par le fait "qu'il n'y a quasiment aucun problème" et qu'"il y a des stations qui ont du carburant partout sur le territoire national". "Peut-être que l'automobiliste devient raisonnable", avance-t-il également.

Les raffineries toujours bloquées

Les expéditions de carburants sont toujours bloquées jeudi matin à la sortie des raffineries françaises pour protester contre le projet de réforme des retraites. Même s'il n'y a pas de pénurie, l'inquiétude monte chez les consommateurs car plus aucun carburant ne sort des raffineries françaises. Le mouvement a en effet "été reconduit sur tous les sites de TotalEnergies ce [jeudi] matin", a affirmé à l'AFP Eric Sellini, élu national de la CGT-Chimie, syndicat qui a appelé à une grève reconductible.

Les expéditions de carburants sont toujours bloquées dans les établissements de TotalEnergies à la Mède, Donges, la raffinerie de Normandie, Feyzin et Flandres, mais pas la production (sauf à Donges, à l'arrêt pour des raisons techniques). Côté Esso-ExxonMobil, la "grève est également reconduite à la raffinerie Esso de Fos-sur-mer", avec 70% de grévistes, a précisé le responsable syndical. En revanche, les expéditions ont repris à Port-Jérôme-Gravenchon après l'arrêt de la grève ce mercredi.

Il faudrait plusieurs jours de blocage, voire des semaines, avant que les réserves sur site ne soient pleines et nécessitent l'arrêt effectif de la production pour des raisons de sécurité. "On s'était préparé et on avait fait des stocks partout", a affirmé Olivier Gantois lors de la conférence annuelle de l'Ufip jeudi matin, soulignant que "les quantités envoyées par camions citernes" depuis les dépôts "étaient normales" mercredi soir.

Légère baisse du nombre de stations en France

Olivier Gantois précise par ailleurs qu'il y a "une légère baisse du nombre de stations-service" entre l'an dernier et l'année d'avant. "Au pointage que nous avons fait au 31 décembre 2022, il y avait en France 11.039 stations-service", soit "une centaine de moins qu'un an plus tôt". "La part de marché de la grande distribution", qui "progressait depuis des décennies, je dirais plus de 30 ans", a aussi "légèrement baissé".

En effet, "on est passé à 59,9 % de parts de marché pour la grande distribution", détaille-t-il. "On pense que c'est dû aux remises qui ont été mises en place par certains distributeurs et pas par d'autres", explique-t-il. De septembre à décembre 2022, TotalEnergies a accordé des remises à la pompe de 20 puis 10 centimes le litre dans ses stations.